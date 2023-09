Tiramisù: veja como preparar essa deliciosa sobremesa italiana

Tiramisù (Imagem: New Africa | Shutterstock) - Portal EdiCase

O tiramisù, um dos doces italianos mais famosos do mundo, é uma verdadeira delícia. Seu nome, derivado da expressão italiana "tirami su", traduzido significa algo como "puxe-me para cima" e tem relação com o alto teor energético dos ingredientes usados: café, ovos e queijo mascarpone. Para ensinar a preparar essa excelente sobremesa, a confeiteira, professora e especialista em bolos cobertos com buttercream Bruna Rebelo lista o passo a passo necessário para você recriar a receita e surpreender a família e os amigos. Confira! Tiramisù Ingredientes Biscuit cuillère (biscoito de colher)

100 g de claras de ovo

70 g de gemas de ovo

100 g de açúcar refinado

45 g de farinha de trigo

45 g de fécula de batata (ou amido de milho)

Cremor de tártaro ou algumas gotinhas de limão Calda de café 80 ml de café coado forte

coado forte 40 g de açúcar refinado

5 g de rum

3 g de licor de café Creme tiramisù 150 g de açúcar refinado

50 ml de água filtrada

80 g de gemas de ovo

6 g de gelatina incolor em pó hidratada em 50 ml de água gelada

300 g de creme de leite pasteurizado bem gelado (fresco com 35% de gordura)

250 g de queijo mascarpone bem gelado

25 g de Amaretto ou rum

Cacau em pó para decorar Modo de preparo Para começar, faça o mise en place e separe todos os ingredientes que serão usados. Esta é uma receita feita em etapas e, por isso, um pouco mais detalhada e delicada. Biscuit cuillère Coloque as claras na batedeira com o cremor de tártaro e bata até começar a espumar. Sem parar de bater, coloque o açúcar refinado. Enquanto isso, prepare a assadeira e deixe-a untada ou forrada com papel-manteiga. Quando as claras estiverem em ponto de neve, pare e coloque as gemas. Deixe bater por 5 minutos e desligue. De maneira delicada, acrescente os ingredientes secos. O recomendável é acrescentar uma parte, misturar com um fouet, sempre de baixo para cima e devagar, depois colocar a outra parte e repetir o processo de mistura. Esta etapa é importante para não perder o ar da receita. Lembre-se: toda receita de método espumoso, quando bate os ovos, precisa de muito carinho e cuidado.

Vire essa mistura na assadeira e, com uma espátula, espalhe por todo o espaço, mas sem mexer muito. Leve para assar no forno preaquecido a 180°C até dourar por cima, entre 10 e 12 minutos. Reserve e deixe esfriar. Calda de café Coloque o café coado forte em uma tigela, certificando de que ele esteja bem quente. Adicione açúcar ao café e mexa bem para garantir que dissolva completamente. Acrescente o rum, misture e reserve. Se você preferir um toque extra de sabor com o licor de café, adicione-o à mistura.

Creme tiramisù

Em uma panela, adicione o açúcar e a água para fazer a calda. Misture os dois e coloque no fogo médio e não mexa mais. Enquanto isso, pegue um pincel, molhe-o com um pouco de água e limpe a borda interna da panela, que provavelmente ficou com um pouco de açúcar em volta do que mexeu. Esta calda precisa chegar a 110°C, portanto é interessante usar um termômetro.

Em um pequeno recipiente, leve a gelatina para derreter no micro-ondas e reserve. Na batedeira, coloque as gemas e comece a bater. Elas precisam estar na consistência de um creme bem clarinho quando a calda estiver pronta. Assim que a calda chegar a 110°C, vire levemente na mistura da batedeira sem parar de bater. Deixe ali até que essa mistura fique mais encorpada. Após cerca de 5 minutos batendo, deixe reservada no canto.