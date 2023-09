4 dicas para manter a individualidade no relacionamento

Veja como manter a pessoa amada por perto sem deixar que o romance ocupe todas as áreas da sua vida

Essas informações baseiam o medo da solidão, e leva algumas pessoas a acreditarem que quanto mais espaços ela ocupar na vida do outro, menor será a chance do casamento, ou namoro, terminar. Contudo, manter a individualidade do casal não quer dizer negligenciar o parceiro, mas abrir espaço para que ele se desenvolva pessoalmente e se dedique às próprias atividades.

Segundo dados do IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística), até 2010 os matrimônios duravam, em média, 16 anos. Porém, de 2020 em diante, o número caiu para 13 anos, representando uma queda de 18,7%.

Manter a individualidade no relacionamento é importante para um futuro estável e saudável. No entanto, o que se percebe atualmente é cada vez mais pessoas querendo passar mais tempo juntos, não deixando espaço para existir o “eu”, trazendo consequências para as relações.

Motivos e consequências da falta de individualidade

Pessoas que de alguma forma impedem o espaço para a individualidade do companheiro não fazem isso por mal. Existem motivos, na história de homens e mulheres, que podem fazer com que tenham se tornado mais dependentes emocionalmente, como medo de serem abandonados, de serem traídos ou, ainda, o receio de que a relação não dure.

Como consequência, a falta de espaço para a individualidade no relacionamento pode gerar brigas, desgastes e desmotivação. Considerando isso, o espiritualista e fundador do Espaço Recomeçar, Maicon Paiva, indica 4 pilares para manter a individualidade do casal na relação. Confira!

1. Compartilhe as novas experiências

A parte mais divertida na vida de casais que se permitem ter tempo para fazer o que gostam é compartilhar as novas experiências um com o outro, ajudando a manter o relacionamento com frescor de novidades.

2. Respeite as diferenças

Casais que respeitam a individualidade um do outro aprendem a respeitar as diferenças, isso porque eles entendem que o segredo de um relacionamento saudável é a constante negociação. Já pessoas que ficam juntas o tempo todo acabam gerando no outro expectativas de agir da mesma forma que ele.

Ouvir a opinião do outro é importante para um relacionamento duradouro (Imagem: Prostock-studio | Shutterstock)

3. Ouça as opiniões e os desejos do parceiro

Existe um pouquinho de cada pessoa que gostamos de ter em nós; por isso, a influência que o parceiro traz não deve ser ignorada, mas acolhida para dentro da relação. Ou seja, é necessário que cada pessoa esteja disposta a ouvir as opiniões e os desejos do outro.