Aprenda a preparar delicioso isotônico caseiro para evitar a desidratação

Os dias de calor intenso exigem cuidados redobrados com a hidratação do corpo, pois, neste período, é comum o organismo perder inúmeros eletrólitos por meio do suor e da urina que precisam ser repostos. No entanto, ao contrário do que muitos pensam, não é somente a água que pode desempenhar essa função.

“Todo o nosso organismo é composto por líquidos e fluidos que ajudam a manter o corpo em uma temperatura confortável. As proteínas, bem como enzimas e hormônios existentes no nosso organismo, são sensíveis ao calor excessivo e, por isso, desnaturam e perdem sua função que é essencial para nos mantermos vivos”, diz a nutróloga Dra. Ana Luisa Vilela.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Importância de cuidar do corpo nos dias de calor

O consumo de líquidos, frutas, água de coco e isotônicos em pequenas porções divididas em várias vezes ao dia é fundamental no calor intenso. Além do uso de roupas confortáveis, é preciso haver pausa para descanso, bem como observar atentamente a cor e o volume da urina.