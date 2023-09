Veja como o planeta Mercúrio age em cada signo

Pessoas com forte influência desse astro tendem a ser eloquentes, adaptáveis e têm uma habilidade natural para aprender e absorver conhecimento. No entanto, se ele está desafiado em um mapa astral, pode indicar desafios na comunicação, tendências a mal-entendidos ou dificuldades em expressar claramente os pensamentos.

O nativo do signo de Leão possui pensamento organizado e racional, mas pode ser inflexível e autoritário. Acredita ser o dono da verdade. Tem opinião firme e sabe se impor, sem vergonha do que pensa e fala. Gosta da autocrítica e procura melhorar sempre. No entanto, não lida bem com críticas externas.

Extremamente mental. Com Mercúrio domiciliado nesse signo, o geminiano é extremamente inteligente e comunicativo. Aprende ao conversar, perguntar e interagir com outras pessoas. É o tagarela da turma, mas sempre se dá bem, pois consegue fazer várias coisas ao mesmo tempo. Ademais, tem lábia e pode ter sucesso em vendas.

A pessoa do signo de Áries tem um aprendizado rápido, é acelerada e pode se atropelar nas palavras ou ser grossa e direta demais. Não tem papas na língua. Aprende e fala sobre o que lhe dá prazer. Além disso, aprende com a adrenalina, por meio de jogos e gincanas.

Virgem

Os virginianos são realistas e diretos (Imagem: NadezhdaShu | Shutterstock)

Regido por Mercúrio, o indivíduo do signo de Virgem é muito prático, organizado, criativo e realista. Simples e direto, não gosta de rodeios. Adora ler, escrever, aprende no cotidiano e aprecia as técnicas. É muito inteligente e bom para o mundo dos negócios.

Libra

A comunicação desse nativo é com diplomacia, justiça e harmonia. Além disso, a pessoa do signo de Libra é inteligente, emotiva e paciente. Comunica com amor. Fala com todos, conhece muita gente e gosta de elegância. Mas também é indecisa e pode se tornar lenta no aprendizado.

Escorpião

O nativo de Escorpião é o famoso CSI do zodíaco. Tem um faro investigativo invejável. Consegue ler nas entrelinhas, perceber as pessoas e seus comportamentos, observar e analisar. É intuitivo, direto e objetivo.