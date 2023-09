Juros simples: entenda o conceito e veja exemplos práticos

Entre as diversas disciplinas cobradas na prova do Enem, a matemática financeira é uma delas. Por isso, estudar sobre alguns conceitos de finanças, que também fazem parte do nosso cotidiano, é importante para garantir pontos na prova.

Juros simples, por exemplo, são o valor pago sobre o capital inicial. São diretamente proporcionais a esse capital e ao tempo em que estão aplicados. Ou seja, são acréscimos somados ao capital inicial no fim da aplicação.

São representados pela fórmula genérica: