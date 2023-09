Dia Mundial da Gratidão: 5 filmes que falam sobre esse sentimento

Filme "O Segredo: Ouse Sonhar" é um dos longas que aborda o sentimento da gratidão (Imagem: Reprodução digital | Netflix) - Portal EdiCase

O ‘Dia Mundial da Gratidão’ teve origem no Havaí, em 1965, quando um grupo de pessoas se reuniu para discutir a ideia de reservar um dia do ano para expressar formalmente a gratidão por todas as coisas boas no mundo. No ano seguinte, novamente em 21 de setembro, muitos participantes desse encontro retornaram para repetir a prática. Desde então, a data ganhou mais adeptos e passou a ser celebrada em várias partes do mundo. Desde então, ela visa lembrar a importância de expressar nossa apreciação pelos aspectos positivos em nossas vidas. “Ser grato pelas pequenas coisas nos ajuda a treinar nossa mente para concentrar no positivo”, afirma Thais Galassi, palestrante, escritora e especialista em mindset. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine A seguir, veja 5 filmes que transmitem essa mensagem!

1. O Segredo: Ouse Sonhar Baseado no livro de sucesso de Rhonda Byrne, “O Segredo: Ouse Sonhar” conta a história de Miranda (Katie Holmes), uma jovem viúva que está tentando cuidar de seus três filhos e conciliar a família com seu namorado (Jerry O’Connell) ao mesmo tempo. Uma tempestade devastadora traz um grande desafio e um homem misterioso, Bray (Josh Lucas), para a vida de Miranda. Bray traz de volta o ânimo da família, mas também guarda um segredo importante que mudará tudo, embora Miranda não saiba disso. O filme transmite mensagens de esperança, compaixão e gratidão, mostrando como esses pensamentos positivos podem transformar nossas vidas. Onde assistir: Netflix. 2. Soul Filme “Soul” (Imagem: Reprodução digital | Disney) O personagem principal, Joe Gardner, é um músico de jazz que recebe uma grande oportunidade de tocar com uma banda famosa. Mas algo acontece, e sua alma se separa de seu corpo, levando-o para um lugar entre a vida e a morte, em que encontra outra alma que ainda não desceu à Terra. Nessa aventura, Joe e sua nova amiga percebem como é essencial valorizar as coisas pequenas do dia a dia, bem como encontrar felicidade nas coisas comuns. Ele entende que, às vezes, estava tão preocupado em atingir seus objetivos que não apreciava as coisas boas que a vida lhe oferecia.

O filme nos ensina que ser grato significa valorizar coisas simples, como ouvir música na rua, saborear uma fatia de pizza ou conversar com pessoas comuns. Não é apenas sobre grandes conquistas, mas também sobre encontrar alegria nos detalhes e nas conexões com as pessoas ao nosso redor. Onde assistir: Disney+. 3. Sociedade dos Poetas Mortos Filme “Sociedade dos Poetas Mortos” (Imagem: Reprodução digital | Warner Bros. Pictures)

O filme, dirigido por Peter Weir e lançado nos cinemas em 1989, é um clássico que aborda um tema importante. Ele ganhou um Oscar na categoria “Melhor Roteiro” e conta a história de um professor de inglês chamado John Keating, interpretado por Robin Williams. O personagem começa a trabalhar em uma escola preparatória de meninos conhecida por ser muito tradicional. Nesse lugar, ele ensina algo especial aos seus alunos: os inspira a não seguir apenas as regras e as expectativas da sociedade, mas a viver com paixão e coragem. Keating mostra a importância de apreciar coisas boas, como a poesia e o pensamento livre. À medida que o filme avança, os alunos compreendem essa mensagem e passam a valorizar mais a vida, as amizades e a busca pela felicidade verdadeira. Onde assistir: Star+.