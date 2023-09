11 cuidados com o cachorro após a castração

A castração é um procedimento cirúrgico realizado em animais, geralmente cães e gatos, visando remover os órgãos reprodutivos, como os ovários nas fêmeas ou os testículos nos machos. Esse procedimento é recomendado para impedir que o cachorro faça xixi pela casa ou, até mesmo, marque território em diferentes espaços e objetos. Entretanto, também é importante a fim de evitar crias indesejadas e proteger o animal de estimação de doenças que podem colocar a saúde dele em risco.

“Além de controlar a população de cães e gatos, a castração evita doenças como tumores mamários e de ovários, doenças uterinas como a piometra, a hiperplasia prostática benigna e os tumores prostáticos. A castração também ajuda a evitar desequilíbrios hormonais em fêmeas e comportamento agressivo em machos”, explica o veterinário Marcio Waldman, fundador e CEO da PetLove.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Após a castração, alguns cuidados por parte do tutor são importantes para assegurar uma recuperação bem-sucedida. Eles objetivam prevenir complicações, promover a cicatrização adequada e garantir o bem-estar geral do cão. Veja, a seguir, como cuidar corretamente do seu cachorro após a cirurgia!