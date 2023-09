Conheça os benefícios dos alimentos úmidos para cães e gatos

A principal diferença nutricional entre alimentos úmidos e secos reside no teor de água. Enquanto os secos contêm no máximo 12% de umidade, os alimentos úmidos apresentam um mínimo de 65%. Isso não apenas confere um sabor mais atrativo aos animais, mas também permite uma diluição mais eficiente de calorias.

Quando se trata do bem-estar de nossos amigos de quatro patas, não podemos subestimar a importância da dieta. A escolha da alimentação desempenha um papel fundamental na saúde de cães e gatos — é por isso que os alimentos úmidos são amplamente reconhecidos como uma opção vantajosa para estes animais de estimação no quesito nutrição.

Principais benefícios dos alimentos úmidos

Os benefícios desse grupo de alimentos são vastos. Sua alta umidade resulta em maior palatabilidade, tornando-os uma excelente opção para animais doentes que não estão se alimentando adequadamente. “Além disso, podem aumentar a ingestão hídrica, sendo particularmente úteis para animais com menor tendência a beber água, como os gatos“, ressalta Flavio Lopes. Oferecer alimentos úmidos também pode ser uma estratégia eficaz de condicionamento educacional para cães e gatos.

Importância da hidratação adequada

A importância da hidratação é enfatizada no contexto de cachorros e gatos com problemas de desidratação. Animais que não ingerem água suficiente podem desenvolver problemas no trato urinário, como a formação de urólitos. “Oferecer a esses animais alimentos úmidos pode estimular a micção, evitando a concentração de urina e ajudando a prevenir a formação de cálculos na vesícula urinária”, explica Flavio Lopes.

Para os idosos, o alimento úmido também é uma ótima opção. “Esses animais muitas vezes precisam de alimentos mais macios e de fácil mastigação, e a alta umidade proporciona essa textura suave”, observa o especialista.

Os alimentos úmidos são seguros para cães e gatos (Imagem: Jaromir Chalabala | Shutterstock)

Presença de conservantes e sódio

Contrariamente à crença popular, o veterinário explica que os alimentos úmidos não possuem altos, tampouco baixos níveis de conservantes. Na verdade, não possuem nenhum tipo de conservante, pois são esterilizados em autoclaves para preservação. Além disso, os níveis de sódio, muitas vezes questionados, são adequados para cães e gatos, não causando prejuízos à saúde.

Faça a transição de dieta de forma gradual

A transição para alimentos úmidos deve ser gradual para evitar problemas intestinais nos animais, e sua escolha deve ser baseada em marcas confiáveis e excelente reputação científica — preferencialmente indicadas por um veterinário. No entanto, Flavio Lopes enfatiza que as dietas úmidas não controlam o peso dos animais, sendo necessário gerenciar a quantidade adequada visando evitar o ganho excessivo.