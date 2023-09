Entenda a importância e os benefícios do treino de pernas na academia

Na área de musculação da academia, é bastante comum observar homens com peitorais, bíceps e dorsais bem definidos e musculosos, enquanto as pernas tendem a ser mais finas e menos desenvolvidas. Pular o “leg day”, como é chamado o dia de treino das pernas, é uma prática que muitos levam com bom humor, mas representa um dos principais erros cometidos pelos homens na musculação, justamente por ser o treino mais odiado e exaustivo.

As pernas são a base para a maioria das atividades. Elas abrigam alguns dos maiores músculos do corpo, e construir pernas saudáveis pode melhorar o desempenho, reduzir lesões e aumentar a resistência. Pular o treino de pernas é extremamente maléfico para uma das articulações mais importantes e sobrecarregadas do corpo: a dos joelhos.

“Quando temos um aumento do peso corporal, pela hipertrofia dos músculos superiores, sem que os músculos da perna acompanhem esse aumento, criamos uma sobrecarga articular nos joelhos. Isso causa um trauma repetitivo e excessivo da cartilagem, que culmina em sua degeneração. É fundamental que o estímulo muscular também seja dado aos músculos da perna”, explica o Dr. Marcos Cortelazo, ortopedista especialista em joelho e traumatologia esportiva.