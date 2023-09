7 exercícios fáceis de fazer para sair do sedentarismo

Subir escadas é um excelente exercício cardiovascular que fortalece as pernas , os glúteos e os músculos do core. Também ajuda a melhorar o equilíbrio e a resistência. Se você tiver acesso a uma escada, suba e desça os degraus. Comece com 5-10 minutos e aumente gradualmente.

Os polichinelos aumentam a frequência cardíaca e melhoram a resistência cardiovascular. Eles também fortalecem os músculos das pernas, braços e ombros. Fique de pé com os pés juntos, pule para cima, abrindo as pernas e levantando os braços acima da cabeça. Retorne à posição inicial e repita.

“Ótima opção também para os sedentários ou para aqueles que adotam um ritmo mais leve, mas não abrem mão de praticar exercício. Caminhar aumenta o metabolismo do corpo e gera um elevado gasto calórico”, afirma o Dr. William Komatsu, fisiologista do exercício.

5. Agachamentos

Fazer agachamentos fortalece as pernas, os glúteos e os músculos do core. Eles ajudam a melhorar a estabilidade, a postura e o equilíbrio. Para praticar, fique em pé, com os pés na largura dos ombros, dobre os joelhos e desça como se estivesse sentando em uma cadeira imaginária. Mantenha a postura ereta e os joelhos alinhados com os pés.

6. Flexões de joelhos

Essa variação de flexão ajuda a fortalecer os músculos do peito, dos ombros e dos braços. É uma maneira eficaz de desenvolver a força superior do corpo. Para este exercício, ajoelhe-se no chão com as mãos apoiadas um pouco mais largas do que a largura dos ombros, flexione os cotovelos e estenda os braços para cima.

7. Yoga ou Tai Chi

Essas práticas promovem a flexibilidade, o equilíbrio, a força e a paz mental. Além disso, ajudam a aliviar o estresse, melhorar a postura e aumentar a consciência corporal. Encontre vídeos online ou participe de aulas locais para iniciantes de Yoga ou Tai Chi.