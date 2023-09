6 tipos de tosa para cachorros da raça yorkshire

Tosar o pelo do yorkshire mantém a saúde do pet (Imagem: Anastasia Kachurak | Shutterstock) - Portal EdiCase

O yorkshire terrier, também conhecido como yorkie, é um cachorro pequeno e com pelagem longa que costuma atrair bastante olhares. Geralmente, os pelos desse cão variam de azul a castanho, com divisão clara no centro do dorso, em que o azul cobre a parte superior e o castanho fica na parte inferior do corpo. Além disso, é um pet que não costuma soltar muito pelo. Manter o pelo de um yorkshire bem cuidado é essencial para a saúde e bem-estar do animal. Além da escovação diária, existem vários tipos de tosa que podem ser aplicados, dependendo das preferências do tutor e do estilo de vida do cachorro. Por isso, abaixo, confira os principais tipos de tosa para yorkshire e suas características!

1. Tosa de exposição Esta tosa é ideal para o yorkshire que participa de competições de beleza ou exposições caninas. Isso porque ela mantém a pelagem longa e exuberante, com o comprimento padrão da raça. Além disso, inclui um topete longo no topo da cabeça e uma pelagem densa e reta no corpo. Todavia, requer uma manutenção diária com escovação para evitar nós e emaranhados. 2. Tosa bebê Esta é uma opção popular para tutores que desejam um visual mais prático e fácil de manter. Isso porque o pelo é cortado uniformemente em toda a pelagem, mantendo um comprimento curto. Ademais, é uma escolha excelente para cães ativos que brincam muito. 3. Tosa schnauzer Este estilo é uma variação do corte de bebê, com o pelo mantido curto no corpo, mas deixando um topete longo na cabeça do cachorro. A aparência dessa tosa se assemelha à de um cão da raça schnauzer em miniatura. Tosa com franja é uma opção charmosa, mas deve-se ter cuidado para evitar nós (Imagem: Valerie Nik | Shutterstock) 4. Tosa com franja Nesta tosa, a pelagem na parte inferior do corpo é mantida longa e desce como um “saiote”, enquanto o restante do corpo pode ser cortado mais curto. É uma opção elegante e charmosa, mas exige mais atenção para evitar nós na franja. 5. Tosa higiênica Esta tosa se concentra na área ao redor do ânus e genitais para manter a higiene do cão. O pelo nessas regiões é cortado curto para evitar sujeira e emaranhados.