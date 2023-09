Veja o que é a pielonefrite e as formas de tratamento dessa doença

A pielonefrite pode ser aguda ou crônica e, nos dois casos, pode evoluir para uma lesão renal . A forma aguda surge de uma hora para outra, enquanto a crônica é relacionada a causas subjacentes como diabetes ou cálculos coraliformes. “Nesse caso, as infecções agudas repetidas ou mal curadas fazem os rins perderem sua capacidade de funcionamento aos poucos, levando à falência”, diz a nefrologista.

Conforme explica a nefrologista Dra. Caroline Reigada, essa doença acomete a região em que estão localizadas as estruturas funcionais produtoras de urina e a porção dilatada do rim. “A bactéria penetra no organismo pela uretra, alcança a bexiga, sobe pelos ureteres e se instala em um ou nos dois rins, comprometendo seu funcionamento”, afirma a médica.

A pielonefrite é uma forma grave de infecção renal aguda que ocorre quando bactérias invadem os rins, desencadeando uma resposta inflamatória no tecido renal. Na terça-feira (12), o cantor Liam Payne, ex-integrante da banda britânica One Direction, precisou ser internado às pressas na Itália em decorrência dessa doença.

Sintomas da pielonefrite

Entre os sintomas da pielonefrite, estão:

Febre;

Calafrios;

Sudorese;

Náuseas;

Vômitos;

Mal-estar.

“Muitos pacientes também sentem dor lombar e pélvica, no abdômen e nas costas; eles sofrem com urgência e dor para urinar, sinal de pus e de sangue na urina, que pode ficar turva e, em alguns casos, com cheiro fétido”, diz a médica. A Dra. Caroline Reigada lembra que a infecção bacteriana crônica pode provocar lesões irreversíveis nos rins.

Algumas pessoas podem ter mais chances de desenvolver essa doença (Imagem: Pixel-Shot | Shutterstock)

Fatores de risco para essa doença

Essa é uma doença que costuma afetar mais mulheres do que homens por razões anatômicas. “O tamanho da uretra feminina (3 cm) é muito mais curto do que a masculina (mede por volta de 12 cm) e está localizada próxima ao ânus, posição que favorece a entrada de micróbios especialmente durante o ato sexual”, explica a médica.

Pacientes com pedra nos rins, gravidez, malformações anatômicas, uso prolongado de cateteres urinários também são mais predispostos a sofrer com pielonefrite. “Quem tem sistema imunológico debilitado, refluxo vesicuretral (retorno de pequenas quantidades de urina da bexiga urinária para os ureteres e para os rins) e diabetes, rins policísticos, cistites de repetição também são mais afetados”, diz a nefrologista.

Formas de tratamento para a pielonefrite

A Dra. Caroline Reigada destaca que a pielonefrite tem cura, com tratamento com antibióticos que deve ser iniciado assim que a hipótese de infecção nos rins for levantada. “O objetivo é impedir que o agente infeccioso provoque lesões permanentes nesses órgãos ou que espalhe a infecção por todo o corpo, levando à falência de múltiplos órgãos. Analgésicos e anti-inflamatórios podem ser indicados para alívio da dor”, destaca.