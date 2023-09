7 jeitos fáceis de ganhar dinheiro na internet

Você sabia que o Brasil é o 5° maior usuário de internet do mundo? São 165 milhões de brasileiros conectados, ficando atrás apenas da China, Índia, Indonésia e dos Estados Unidos. E mais: o tempo médio diário online do brasileiro chega a 5,3 horas, conforme levantamento da Data.AI. É o segundo do mundo, ficando só atrás da Indonésia, que chega a 5,7 horas de consumo diário.

Com tantas horas dedicadas à internet, seja para entretenimento, informação ou outras atividades, é possível separar algum tempinho para obter uma renda extra? A resposta é sim! Dá para aproveitar o tempo online e ganhar recompensas, tanto em pontos para trocar em produtos e benefícios quanto até mesmo em dinheiro.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Além das plataformas de pesquisa, outras oportunidades como o comércio virtual, aulas online e até indicação de amigos para plataformas como redes sociais e aplicativos de banco são possíveis meios para ganhar um dinheirinho extra. Quer saber mais? Separamos abaixo 7 dicas para você. Confira!