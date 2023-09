Vigorexia: entenda transtorno que causa busca incessante por massa muscular   

A vigorexia é um problema em que uma pessoa fica obcecada em ter um corpo musculoso e atlético, mesmo que já esteja em boa forma física. Ela pode levar a um excesso de exercícios físicos, ao uso de esteroides e a dietas extremamente rígidas.

As pessoas com esse transtorno geralmente idealizam um corpo cada vez mais “perfeito”. “O vigoréxico está em busca de sempre aumentar a massa muscular e se vê menor do que realmente é”, explica José Corbini, personal trainer do aplicativo de saúde integrativa Personal Virtual.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Sintomas da vigorexia

Segundo a psicóloga Cristiana de Castro, também do Personal Virtual, os sintomas da vigorexia começam com a insatisfação com o corpo, passando pela prática exagerada de exercícios físicos e podendo chegar à depressão e à ansiedade, até mesmo à insônia. “É um transtorno mental que afeta diversas áreas da vida, desde o bem-estar físico até a alimentação”, afirma.