7 dicas de Feng Shui para melhorar as energias da sua casa

A nossa casa é muito mais que um lugar onde moramos, trata-se de um espaço em que recebemos amigos e familiares. É um ambiente em que nos conectamos com quem amamos e, claro, conosco. Sendo assim, é importante que o lar esteja vibrando com a melhor frequência de energia possível, e o Feng Shui se apresenta como uma ótima alternativa. Isso porque a prática milenar chinesa defende que os cuidados com a casa devem ser constantes.

Para a espiritualista Juliana Viveiros, toda essa técnica envolve alguns fatores, como o local em que cada móvel deve estar, as cores do ambiente e o aproveitamento adequado dos espaços da casa — tudo isso influencia uma mudança na mente e no comportamento. “Desordem afeta diretamente nosso corpo e nossa mente. Por isso, nosso lar necessita de cuidados frequentes que reforcem a harmonia, o equilíbrio e um convívio auspicioso para todos que circulam naquele ambiente”, diz a profissional.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

A seguir, confira algumas dicas da Juliana Viveiros para melhorar as energias da sua casa!