10 tipos de plantas tóxicas para os cachorros 

Conforme explica Caroline Mouco Moretti, médica veterinária clínica e diretora-geral do Grupo Vet Popular, o que torna essas plantas tóxicas tanto para cães quanto para gatos são as substâncias encontradas nelas.

Juliana Bulhões, médica veterinária do Hospital Veterinário, Pet Shop & Hotel Sena Madureira, acrescenta que “cães e gatos têm por hábito comer plantas para auxiliar o sistema digestivo”. Dessa forma, eles podem acabar ingerindo alguma espécie que cause intoxicação.

Sintomas de intoxicação

Os sintomas decorrentes da intoxicação podem ser os mais variados. O cachorro pode apresentar falta de apetite, vômitos, diarreias, falta de coordenação motora e equilíbrio, desmaios, convulsões, lesões orais, alterações cardíacas, entre outros. Em casos mais graves, pode ocasionar até morte súbita do animal.

“Tudo vai depender do tipo de substância, quantidade ingerida e tempo de socorro após detecção da ingestão”, explica Caroline Mouco Moretti. Ainda de acordo com a profissional, os animais podem desenvolver os sintomas até 24 horas após comer a planta.

Dessa forma, é extremamente importante que o tutor leve o animal ao médico veterinário assim que perceber o consumo da planta ou logo que notar aparecimento dos sintomas. “Quanto antes tratar, menor a quantidade da substância tóxica a ser absorvida”, aponta a diretora-geral do Grupo Vet Popular.

Plantas tóxicas para os cachorros

A seguir, confira uma lista com algumas espécies de plantas que podem oferecer perigos à saúde dos cães.

1. Azevinho (Ilex aquifolium)

Essa planta tem folhas verde-escuras e espinhosas. Além disso, produz bagas vermelhas brilhantes no inverno, sendo fortemente associada ao Natal. No entanto, as folhas e bagas do azevinho contêm substâncias tóxicas, como saponinas, que podem causar vômitos e diarreia no cachorro.