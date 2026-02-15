Como TikTok rastreia o que você faz na internet mesmo que não use o aplicativo (e o que fazer para impedir isso)

Em janeiro, o aplicativo atualizou seu pixel, a ferramenta que permite que sites de terceiros enviem dados de usuários para a plataforma.

O que nem todos sabem é que a plataforma também segue você em outras partes da internet que não têm nada a ver com o TikTok. Na verdade, a plataforma coleta informações sensíveis e possivelmente embaraçosas a seu respeito, mesmo que você nunca tenha usado o aplicativo.

O TikTok acompanha tudo o que você faz no aplicativo. Até aqui, nenhuma surpresa.

No início de fevereiro, encontrei websites enviando para o TikTok dados sobre diagnósticos de câncer, fertilidade e até crises de saúde mental. Tudo isso faz parte de um império de rastreamento que se estende muito além da plataforma de rede social .

O acordo gerou novas preocupações com privacidade, por parte de usuários e especialistas em direitos humanos. Mas o TikTok afirma possuir orientações transparentes sobre como responder aos pedidos de dados apresentados pelo governo.

A mudança veio poucas semanas depois da venda das operações do TikTok nos Estados Unidos para um grupo de empresas que mantêm laços com o presidente americano, Donald Trump.

Agora, graças a um novo grupo de funções, o TikTok está pronto para expandir sua rede e observar ainda mais detalhes da sua vida privada .

Pedi a uma companhia de cibersegurança chamada Disconnect que analisasse o pixel. Eles concluíram que o pixel atualizado do TikTok coleta informações de formas incomuns em comparação com seus concorrentes.

A questão gira em torno de mudanças importantes em relação ao "pixel" do TikTok . Trata-se de uma ferramenta de rastreamento que as empresas usam para monitorar seu comportamento online.

Felizmente, esta é uma história de privacidade com um lado positivo. Existem medidas simples que você pode tomar em cerca de cinco minutos para ajudar a manter suas informações livres do alcance da plataforma.

O TikTok afirma que seus usuários são informados sobre suas práticas de coleta e uso de dados nas políticas de privacidade e, em alguns casos, em notificações. A empresa também afirma que oferece às pessoas configurações de privacidade para que elas mantenham o controle.

"Quando você analisa o código real do pixel, você observa coisas que parecem muito ruins."

"Ele é extremamente invasivo", afirma o chefe de tecnologia da Disconnect, Patrick Jackson. "Ele ampliou o compartilhamento de dados."

Mas a maioria das pessoas pode não perceber que o TikTok retém seus dados mesmo se elas nunca utilizarem a plataforma de rede social.

"Os pixels de publicidade são padrão na indústria e largamente empregados em plataformas sociais e de imprensa, incluindo pela BBC."

"O TikTok empodera os usuários com informações transparentes sobre suas práticas de privacidade e oferece diversas ferramentas para customizar sua experiência", declarou um porta-voz da companhia.

Rastreador invisível

Os pixels de rastreamento não são algo novo.

Empresas que administram redes de publicidade os utilizam há anos para interceptar o que as pessoas fazem na web. Elas incluem o Google, a Meta e centenas de outras.

Uma imagem invisível, do tamanho de um pixel da sua tela, é carregada em um website, em segundo plano. Ela está repleta de tecnologia de coleta de dados.

Os pixels estão em toda parte e observam você constantemente.

Eles funcionam da seguinte forma. O TikTok, por exemplo, incentiva as empresas a colocar pixels nos seus websites para ajudar a gigante de rede social a coletar mais dados.

Digamos que eu tenha uma loja de calçados online. Se eu usar o pixel, ele irá permitir que o TikTok colete muitos dados sobre meus clientes, para mostrar a eles anúncios direcionados.

Ele também ajuda a plataforma a descobrir se as pessoas que observam aqueles anúncios de calçados fazem alguma compra. Com isso, eu sei que os anúncios que estou pagando estão funcionando e talvez eu venha a anunciar mais.

Como a maior parte das organizações jornalísticas, a BBC utiliza ferramentas analíticas e compartilha dados com parceiros anunciantes, segundo a nossa política de privacidade.

A BBC não usa os pixels de rastreamento do TikTok no seu website, nem coloca pixels publicitários em sites de terceiros.

Getty Images O pixel do TikTok coleta informações sensíveis e possivelmente embaraçosas a seu respeito, mesmo que você nunca tenha usado o aplicativo

Os dados coletados pelo site da loja de sapatos podem ser inócuos. Mas escrevo sobre a coleta de dados pelo TikTok há anos e os pixels podem coletar informações extremamente pessoais.

Visitei recentemente, por exemplo, o website de um grupo de apoio ao câncer.

O Disconnect descobriu que, quando cliquei um botão em um formulário, dizendo que eu era paciente ou sobrevivente de câncer, o website enviou ao TikTok meu endereço de e-mail, junto com esta informação.

Uma empresa de saúde da mulher enviou dados ao TikTok quando observei exames de fertilidade. E uma organização de saúde mental entrou em contato com o TikTok quando indiquei que estou em busca de um psicólogo para lidar com uma crise.

Os websites que usam pixels enviam dados sobre todos os seus visitantes. Por isso, não importa se você tem conta no TikTok ou não.

Segundo um porta-voz, isso, essencialmente, não é responsabilidade da empresa. Eles afirmam que os websites precisam respeitar as leis de privacidade e informar os usuários sobre sua prática de uso de dados.

O TikTok afirma que os websites são proibidos de compartilhar certos tipos de informações sensíveis, como dados de saúde. E a empresa declarou que toma medidas proativas para alertar websites que compartilharem dados inadequados.

Se a sua preocupação forem esses websites individuais, você não está compreendendo a questão. Os críticos afirmam que grandes empresas de tecnologia, como o TikTok, acompanham cada vez mais tudo o que você faz na internet.

Segundo a companhia de privacidade DuckDuckGo, o TikTok mantém rastreadores em 5% dos principais websites do planeta. Este número vem crescendo de forma consistente, mas não é nada em comparação com o Google, que mantém rastreadores em quase 72% dos principais websites, e com a Meta, com cerca de 21%.

"Esta é literalmente a cartilha empregada pela Google e pela Meta há anos", afirma o diretor-executivo de produtos da DuckDuckGo, Peter Dolanjski.

Eles começaram a coletar pequenas quantidades de dados e cresceram até formar um império, com visibilidade massiva sobre a sua vida diária, segundo ele.

Todos esses dados podem fazer com que você veja anúncios mais direcionados, o que pode ser do seu agrado. Mas esses registros detalhados da sua vida pessoal não existiriam se as empresas de tecnologia não estivessem vigiando e expondo você a todo tipo de risco, explica Dolanjski.

"Os algoritmos podem usar esses dados para explorar você", explica ele. "Pode ser coerção para que você compre alguma coisa, podem ser campanhas políticas, pode ser discriminação de preços."

Os dados publicitários já foram usados para todo tipo de objetivo, desde supostas violações de direitos civis até discriminação sexual.

O império de dados do TikTok

O pixel do TikTok existe há anos. Mas, agora, ele sofreu mudanças importantes.

No dia 22 de janeiro de 2026, quando as operações do TikTok nos Estados Unidos mudaram oficialmente de dono, os usuários precisaram aceitar um novo conjunto de práticas de coleta de dados.

Ele inclui uma nova rede publicitária que o TikTok irá empregar para exibir anúncios dirigidos nos websites de outras pessoas. E, para possibilitar este novo sistema de publicidade, a plataforma atualizou o seu pixel.

No passado, o pixel do TikTok basicamente dizia às empresas se os seus anúncios estavam gerando vendas no aplicativo. Agora, o pixel ajudará as companhias a seguir os usuários que observam um anúncio quando eles saem do TikTok e fazem compras em outro lugar.

Isso provavelmente fará com que mais empresas comprem anúncios no TikTok e o pixel apareça em novos lugares, segundo Arielle Garcia, chefe de operações do grupo de vigilância da publicidade digital Check My Ads.

Em outras palavras, o império de rastreamento do TikTok irá se expandir.

"Naturalmente, estas ferramentas tornam a plataforma mais atraente para os anunciantes — e é isso, em última análise, que faz com que as plataformas de anúncios cresçam", explica Garcia.

Getty Images Enquanto navegamos na internet, muitos dos principais websites do mundo mostram pixels que não podemos ver na nossa tela, mas que coletam e enviam nossos dados para grandes empresas de tecnologia

A Disconnect descobriu que o pixel do TikTok, agora, coleta mais informações do que antes, interceptando automaticamente dados que os websites enviam para o Google.

Os especialistas dizem que este procedimento é extraordinariamente invasivo.

"Eles estão capturando silenciosamente aqueles dados sem que o dono do site compartilhe explicitamente aquela informação com o TikTok", explica Jackson. Isso significa que os websites podem enviar involuntariamente para a plataforma ainda mais dados que o pretendido.

Mas o TikTok discorda. Um porta-voz da empresa afirma que a plataforma deixa claro quais dados são coletados pelo pixel e as companhias podem simplesmente alterar a configuração dos seus websites, caso não desejem que o TikTok observe o que eles enviam para o Google.

O Google não respondeu ao pedido de comentários enviado pela BBC.

O TikTok também possui certos controles de privacidade. Os usuários podem "limpar" os dados coletados pelos pixels da plataforma utilizando uma configuração no aplicativo.

Já as pessoas que não têm conta na plataforma podem pedir para o TikTok excluir todos os dados que eles tenham disponíveis sobre elas.

Mas, para impedir a coleta de dados antes que ela aconteça, você precisa tomar outras medidas.

Como se proteger

Temos boas e más notícias sobre este tema. Primeiro, as boas.

A melhor opção é usar um navegador da web que ofereça mais privacidade. Sei que a mudança parece trabalhosa, mas é fácil importar seus bookmarks. Tente fazer.

Cerca de 71% das pessoas usam o Google Chrome. Pesquisas acadêmicas preliminares concluíram que ele deixa vazar mais informações do que muitos dos seus concorrentes.

Os especialistas em privacidade costumam recomendar os navegadores DuckDuckGo e Brave, especificamente projetados para proteger os dados.

O Firefox e o Safari são considerados opções melhores que o Chrome, mas são menos rigorosos em relação à privacidade.

Getty Images Substituir seu navegador por outro que ofereça maior proteção à privacidade do usuário pode aumentar a segurança dos seus dados

Se mudar de navegador é pedir demais, instale uma extensão que bloqueie esses rastreadores.

Pedi ajuda à Disconnect e ao DuckDuckGo para esta reportagem porque ambos fornecem bloqueadores de rastreamento. Mas existem outras opções, como o Privacy Badger e Ghostery.

Certos bloqueadores de anúncios também impedem parte da coleta de dados, como o AdBlock Plus e o uBlockOrigin.

A DuckDuckGo mantém um quadro comparativo do funcionamento dos bloqueadores de anúncios.

Só não instale extensões de navegadores que não sejam recomendadas por fontes confiáveis. É como instalar um aplicativo. Alguns deles trazem riscos.

Agora, as más notícias. Seguindo estas duas medidas, você irá bloquear o pixel do TikTok e muitas outras invasões de privacidade. Mas eu não diria que seus problemas com dados estarão resolvidos.

Existem muitas outras formas usadas pelas empresas para compartilhar dados com o TikTok, Google, Meta e outras companhias que vivem de publicidade. Elas coletam dados sobre você e os enviam diretamente dos seus servidores para as gigantes da tecnologia, por exemplo.

"É uma caixinha de surpresas", explica Peter Dolanjski. "Não sei dizer com que frequência ela é utilizada, pois tudo acontece nos bastidores."

"É muito mais difícil se proteger contra isso. Sua única defesa real é não usar as mesmas informações pessoais em vários serviços", para dificultar a identificação do que você faz em diferentes partes da internet.

A verdadeira solução é criar melhores leis de privacidade, segundo Arielle Garcia.

"Este problema não se limita a uma plataforma", explica ela. "É todo um ecossistema de tecnologia de publicidade que, em última análise, precisa ser combatido com regulamentações mais fortes."

"A única medida que realmente trará mudanças virá quando as pessoas fizerem suas vozes serem ouvidas junto aos legisladores, deixando claro que sua privacidade é algo que realmente as preocupa."

Thomas Germain é jornalista sênior de tecnologia da BBC. Ele escreve (em inglês) a coluna Keeping Tabs e é um dos apresentadores do podcast The Interface. Seu trabalho revela os sistemas ocultos que conduzem sua vida digital e como você pode viver melhor dentro deles.

Leia a versão original desta reportagem (em inglês) no site BBC Technology.