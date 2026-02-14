Escritura mostra que Jeffrey Epstein comprou apartamento em bairro nobre de São Paulo

Getty Images Mensagens mostram pagamentos de Epstein a brasileiras, ajuda com logística em viagens e troca de favores O criminoso sexual Jeffrey Epstein comprou, em 2003, um imóvel em um condomínio de alto padrão no bairro Vila Olímpia, um dos mais valorizado na zona sul de São Paulo. O imóvel ficou em nome dele por dois anos e depois foi vendido. A BBC News Brasil teve acesso ao registro do imóvel e identificou as transferências feitas por ele à antiga proprietária.

Nos últimos dias, veio a público em reportagem do ICL que Epstein tinha um CPF no Brasil. A informação foi confirmada pela BBC News Brasil. O ICL também noticiou que a aquisição de um imóvel no país teria sido intermediada por um escritório de advocacia brasileiro.

Segundo o registro oficial, o apartamento tinha área privativa de 93 metros quadrados. A planta original prevê dois quatros, dois banheiros e dá direito a duas vagas na garagem. No documento, Epstein é registrado como um "consultor". Dois anos depois, o imóvel foi vendido à modelo e empresária do ramo da moda Ana Maria Gomes Macedo. Segundo o registro cartorial obtido pela BBC News Brasil, o imóvel continua em propriedade dela. A comprovação de que Epstein teve um imóvel no Brasil é o mais recente indício da sua relação com o país.

Na última semana, a BBC News Brasil revelou que ele tentou se aproximar de empresários brasileiros e autorizou investimentos em ativos atrelados à economia brasileira. A BBC também divulgou que Epstein mantinha uma intensa troca de mensagens com modelos brasileiras, segundo emails do bilionário que foram divulgados pelo governo americano. O Ministério Público Federal instaurou, nesta semana, um procedimento para verificar se havia uma rede de aliciamento de mulheres no país ligada a Epstein.

Apartamento em bairro nobre O registro obtido pela BBC News Brasil mostra que o imóvel foi escriturado no dia 5 de maio de 2003. Ele foi comprado por Epstein de uma médica brasileira por R$ 245 mil em valores da época. Comparadores de preços e sites especializados em pesquisa imobiliária apontam que hoje, cerca de duas décadas depois, um apartamento no mesmo prédio custa a partir de R$ 1,6 milhão. Nos documentos divulgados pelo governo norte-americano, aparecem extratos bancários que indicam duas transferências para a conta bancária da médica brasileira que vendeu o imóvel. No total, elas somaram US$ 77,4 mil. Na cotação da época, isso equivalia a pouco mais de R$ 255 mil.