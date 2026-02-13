Por que bitcoin despencou ao menor nível desde que Trump assumiu o poder

Getty Images O preço do bitcoin caiu ao nível mais baixo em 15 meses, apesar do apoio pessoal dado pelo presidente dos EUA, Donald Trump, às criptomoedas. Um único bitcoin agora vale US$ 65 mil (ou cerca de R$ 342 mil), o menor valor desde outubro de 2024. A cotação já desabou 24% desde o início deste ano.

A queda ocorreu após meses de alta, que levaram a criptomoeda a atingir um recorde histórico de US$ 122 mil em outubro.

O envolvimento de Trump no setor, seu apoio declarado às criptomoedas e suas promessas de flexibilizar a legislação sobre o setor deram impulso ao ativo. Uma das primeiras ações de Trump ao retornar à Casa Branca em janeiro de 2025 foi publicar uma ordem executiva com o objetivo de tornar os EUA a "capital mundial das criptomoedas". Em seu primeiro ano de volta ao cargo, Trump lançou sua própria criptomoeda, com a maior parte dos lucros indo para suas empresas. E ele manteve seu envolvimento com a World Liberty Financial, um veículo de investimento para outros ativos cripto que pertence à família Trump.

Até o momento, seu governo sancionou uma lei para dar respaldo federal às criptomoedas e dissolveu uma equipe do Departamento de Justiça focada na aplicação da regulamentação de criptomoedas. A Comissão de Valores Mobiliários (SEC, na sigla em inglês) abandonou o trabalho de fiscalização e as investigações relacionadas às criptomoedas. Em novembro, os democratas do Comitê Judiciário do Senado criticaram a "agenda pró-criptomoedas" de Trump, observando que o presidente acumulou participações em criptomoedas no valor de mais de US$ 11 bilhões e obteve uma renda pessoal de US$ 800 milhões com transações desde que assumiu o cargo. Com a queda da cotação registrada na quinta-feira, o bitcoin acumula 32% de baixa nos últimos 12 meses, se aproximando de patamares registrados no início de 2024 e em 2021.

O bitcoin é a maior e mais conhecida criptomoeda — uma forma de dinheiro exclusivamente digital que não é controlada por uma instituição financeira centralizada. Por que o Bitcoin perdeu valor? A cotação do bitcoin tende a ser volátil, mas analistas do Deutsche Bank afirmaram em uma nota na quarta-feira que a queda mais recente foi "desencadeada" pela nomeação de Kevin Warsh por Trump como o novo presidente do Federal Reserve (o banco central dos EUA). Alguns acreditam que ele adotará uma abordagem mais "agressiva", mantendo as taxas de juros mais altas, enquanto uma política monetária mais expansionista favoreceria o investimento em ativos como criptomoedas.

A cotação do bitcoin tem apresentado uma tendência de queda nos últimos quatro meses, observou o Deutsche Bank, com um crescente sentimento negativo em relação às criptomoedas de modo geral. "Essa venda constante, em nossa opinião, sinaliza que os investidores tradicionais estão perdendo o interesse, e o pessimismo geral em relação às criptomoedas está crescendo", afirmou o banco. O Deutsche Bank não acredita que as criptomoedas vão desaparecer, mas também não prevê que o bitcoin volte às altas impulsionadas por Trump.