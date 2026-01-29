Bridgerton volta em quarta temporada com tabu do sexo na alta sociedade inglesa

Netflix Francesca casou-se com John Stirling, o Conde de Kilmartin, na terceira temporada Aviso de spoiler: este texto contém detalhes da quarta temporada de Bridgerton. Apertem os espartilhos, Bridgerton está de volta — a primeira parte da quarta temporada estreia nesta quinta-feira (29/1) e a segunda, em 26 de fevereiro.

O drama de época da Netflix que conquistou milhões de espectadores pelo mundo com uma trama focada nos casamentos arranjados, nos escândalos e intrigas da alta sociedade inglesa do século 19 retorna com um tema que vai na contramão das cenas picantes que o tornaram popular: o tabu do sexo na era da Regência britânica.

Nesse período era comum e socialmente aceito que homens solteiros de classes mais abastadas viajassem pela Europa colecionando aventuras sexuais pelo caminho — o oposto da experiência das mulheres solteiras, que tinham pouco ou nenhum acesso a conhecimento e informações sobre sexo antes do matrimônio. E quando os recém-casados ​​Francesca, interpretada pela atriz Hannah Dodd, e John Stirling, vivido pelo ator Victor Alli, retornam a Mayfair vindos das Highlands, esse abismo de conhecimento é foco de tensão no quarto. Francesca, que nasceu Bridgerton e se tornou Lady Kilmartin, fica aflita tentando descobrir se está fazendo algo errado quando percebe que ela e o marido, Conde de Kilmartin, estão com dificuldades para se conectar na cama.

E quem melhor para consultar sobre o mistério do prazer sexual feminino do que seu grupo de amigas, incluindo sua mãe, Lady Bridgerton (Ruth Gemmell), e sua cunhada, Penelope (Nicola Coughlan)? "Foi muito bom ver Francesca contando com as amigas para conseguir essas informações, mas é injusto que os homens possam ter experiências e as mulheres, não", disse Dodd à BBC News. "A menos que você possa ter essas conversas, não entendo como as mulheres tinham acesso a essas informações sobre o corpo, sobre a anatomia. Francesca não faz ideia sobre o que deveria estar acontecendo!"

O casal também discute o assunto entre si. "John e Francesca se conheceram apenas um ano antes, então tiveram que se conhecer melhor, mas existem lacunas, já que ambos são introvertidos... eles realmente precisam sair de suas zonas de conforto para sequer ter essas conversas", comentou a atriz. "Foi muito bom mostrar a honestidade disso nos relacionamentos", acrescentou ela.

Representatividade neurodivergente A roteirista de Bridgerton, Julia Quinn, disse no ano passado que, embora não tenha escrito Francesca como uma personagem neurodivergente, ficou emocionada ao saber que alguns fãs autistas da série se identificaram com ela, que muitas vezes precisa de silêncio e pode ter dificuldades com as convenções sociais. Dodd concorda. "Os roteiristas disseram que foi algo que discutiram na sala de roteiristas", comenta a atriz. "Mas não foi algo que eu ou Victor tenhamos feito de forma consciente, deveria estar no roteiro e foi assim que transpareceu nas nossas atuações."