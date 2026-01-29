Amazon confirma demissão de 16 mil funcionários após disparar email por engano sobre os cortes

Bloomberg vía Getty Images Em 2024, a Amazon realizou 6,3 bilhões de entregas nos Estados Unidos. A gigante de tecnologia americana Amazon confirmou que cortará 16 mil empregos, horas depois de informar seus funcionários sobre uma nova rodada de demissões por meio de um email que parece ter sido enviado por engano. O email, obtido pela BBC, foi enviado na noite de terça-feira (27/01) e se refere à demissão de um grande número de funcionários nos Estados Unidos, Canadá e Costa Rica, uma decisão tomada para "fortalecer a empresa".

Ao perceberem que o email havia sido enviado, a mensagem foi rapidamente apagada.

Na quarta-feira (28/01), a Amazon anunciou cortes de empregos como parte de um plano para "eliminar a burocracia" na empresa. Beth Galetti, vice-presidente sênior de experiência do funcionário e tecnologia da Amazon, afirmou na quarta-feira que a empresa não planeja fazer "reduções generalizadas a cada poucos meses", referindo-se ao anúncio feito pela Amazon em outubro sobre o corte de outros 14 mil empregos corporativos (executivos, gerentes e equipe de vendas). "Embora muitas equipes tenham finalizado suas mudanças organizacionais em outubro, outras ainda não concluíram esse trabalho", disse ela.

A Amazon tem aproximadamente 1,5 milhão de funcionários em todo o mundo, dos quais cerca de 350 mil ocupam cargos corporativos. Em sua confirmação na quarta-feira, a Amazon não especificou onde as demissões mais recentes ocorrerão e nem quais países serão afetados. Projeto Dawn Na terça-feira, um rascunho de email escrito por Colleen Aubrey, vice-presidente sênior da Amazon Web Services (AWS), foi incluído em um convite de calendário enviado por uma assistente executiva a vários funcionários da Amazon.

O assunto do convite era "Email do Projeto Dawn" (Projeto Aurora, em português), uma aparente referência ao codinome que a Amazon usa para demissões. Embora o email deixasse claro que cortes estavam acontecendo na Amazon, os funcionários ainda não haviam sido oficialmente informados. "Esta é uma continuação do trabalho que temos realizado há mais de um ano para fortalecer a empresa, reduzindo a hierarquia, aumentando a responsabilidade e eliminando a burocracia para que possamos agir mais rapidamente para nossos clientes", dizia o email.

Bloomberg vía Getty Images A divisão AWS da Amazon é especializada em serviços de dados em nuvem "Mudanças como essa são difíceis para todos. Essas decisões são difíceis e tomadas com cuidado, enquanto preparamos nossa organização e a AWS para o sucesso futuro", acrescentou. Os cortes de pessoal já eram esperados pelos funcionários da Amazon há semanas, segundo um ex-funcionário que pediu para permanecer anônimo. A sensação geral entre os funcionários era de que a gerência pretendia eliminar cerca de 30 mil vagas, acrescentou o ex-funcionário, que deixou a Amazon em outubro, durante uma rodada de demissões.