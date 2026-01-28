Avião cai na Colômbia e mata deputado e outras 14 pessoas: o que se sabe

Satena Avião pertencia à companhia aérea Satena Um avião caiu nesta quarta-feira (28/1) em uma região montanhosa no nordeste da Colômbia. Todos as 15 pessoas que estavam a bordo morreram, segundo autoridades locais. Entre os passageiros estava o deputado Diógenes Quintero, do Partido U — que emitiu um comunicado lamentando sua morte.

Também estava Carlos Salcedo, candidato às eleições legislativas de março, segundo fontes políticas e do Congresso citadas pela agência Reuters.

O avião fazia a rota entre as cidades de Cúcuta e Ocaña, próximo à fronteira com a Venezuela. Os destroços foram encontrados em uma área montanhosa do município de Playa de Belén, segundo um comunicado divulgado pela companhia aérea Satena, que também confirmou o envio de uma equipe ao local do acidente. As causas do acidente ainda estão sendo investigadas.

A aeronave é um bimotor Beechcraft 1900, que havia sido reportado como desaparecido horas antes pela companhia aérea estatal Satena e pela Aeronáutica Civil. As buscas pelo avião se concentraram em uma região com plantações de folha de coca, matéria-prima para a cocaína, e presença de grupos armados ilegais, como a guerrilha do Exército de Libertação Nacional (ELN) e uma facção dissidente das Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia (FARC). Congresso da Colômbia O deputado Diógenes Quintero é uma das 15 pessoas que estavam a bordo do avião que caiu 'Solidariedade do governo' Inicialmente, a ministra dos Transportes, María Fernanda Rojas, informou em coletiva de imprensa que o governo havia enviado uma equipe de segurança aeronáutica ao local do acidente.

Segundo a Ministra Rojas, havia 13 passageiros e 2 tripulantes a bordo da aeronave. "Os protocolos correspondentes foram acionados", afirmou. Em uma publicação no X, o Ministério dos Transportes manifestou "solidariedade e respeito às famílias das vítimas". "A Autoridade de Aeronáutica Civil iniciará uma investigação técnica para determinar as causas do acidente", acrescentou.