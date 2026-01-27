O que é o Hyrox, nova febre fitness que ganha cada vez mais adeptos no mundo

BBC Allana Falconer já participou de 20 competições diferentes do Hyrox desde 2023 Hyrox é uma febre fitness que não dá sinais de que vai perder força tão cedo — com 1,3 milhão de pessoas esperadas para competir em algum evento ao redor do mundo neste ano. A competição, que se divide entre corrida e exercícios de condicionamento físico, tem se mostrado particularmente popular entre os jovens millennials e a Geração Z — pessoas entre 20 e 40 e poucos anos.

O crescimento rápido da popularidade do Hyrox tem sido atribuído às redes sociais.

Um visual estiloso costuma ser inegociável para os competidores, com muitos escolhendo competir usando marcas fitness de alto padrão ou combinando os looks com os dos colegas de equipe. Allana Falconer, que trabalha com sustentabilidade e começou a competir em 2023, diz que "se apaixonou" pelo Hyrox. Ela já participou de 20 competições diferentes em seis países e 12 cidades.

"Minhas férias giram em torno do Hyrox ou eu encaixo os eventos nas viagens", disse à BBC. A jovem de 29 anos conta que o valor máximo que ela já gastou até agora foram 2 mil libras (cerca de R$ 14,5 mil), quando viajou para Chicago, nos Estados Unidos, para o Campeonato Mundial no ano passado. "Para competições fora do país, eu normalmente gasto cerca de 400 libras (R$ 2,9 mil) por viagem, para duas noites de hospedagem e transporte, e 120 libras (R$ 860) para o ingresso", acrescenta.

Como ela compete com muita frequência, ela diz que também precisa de muitos acessórios de ginástica, afirmando gastar "uma quantidade absurda de tênis". 'Exercício é parte da identidade delas' Evgenia Koroleva, fundadora da academia ONE LDN, em Londres, diz que, para quem leva as competições a sério, "os custos podem ser absolutamente astronômicos". Ela estima que um atleta viajando para participar de uma competição de Hyrox vai gastar entre "500 a 1 mil libras" (R$ 3,6 mil a R$ 7,2 mil) em um fim de semana, com o ingresso custando cerca de 120 libras (R$ 860).

"Hyrox criou esse vício nas pessoas porque elas nunca competem apenas uma vez. Quando eles finalizam sua primeira prova, eles se inscrevem para outra, e como o percurso é o mesmo, isso cria um nível de competição consigo mesmas." O custo de participação é mais alto do que o de uma maratona, e algumas pessoas têm criticado isso. "Viajar para o exterior, somado aos custos envolvidos para basicamente correr um pouco e ficar sem fôlego, é demais para mim", disse um ex-participante no Reddit.