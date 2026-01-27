Nipah: o vírus que causa preocupação na Ásia e voltou a deixar aeroportos em alerta na região

Universal Images Group/Getty Images A Índia enfrenta novo surto do vírus Nipah, patógeno com alto índice de letalidade que tem afetado países na Ásia desde que foi descoberto, em 1999. Cerca de 110 pessoas foram colocadas em quarentena no Estado indiano de Bengala Ocidental depois que dois profissionais de saúde foram tratados no início de janeiro após contraírem o vírus.

Eles haviam tido contato com casos confirmados da doença, mas inicialmente testaram negativo.

O Nipah pode causar infecções respiratórias agudas e encefalite (inchaço do cérebro). É transmitido entre humanos e também de animais como morcegos e porcos. Atualmente não há vacina ou cura. O surto na Índia deixou países vizinhos em alerta. Alguns chegaram a intensificar medidas de segurança em aeroportos para evitar uma possível disseminação do vírus. O Ministério da Saúde da Tailândia anunciou na segunda-feira (26/1) protocolos de saúde e medidas de triagem em três aeroportos internacionais com voos que têm como origem Bengala Ocidental, conforme as informações reunidas pela BBC Thai, serviço da BBC em tailandês.

Os aeroportos afetados são de Don Mueang, Suvarnabhumi e Phuket. De acordo com o Departamento de Controle de Doenças, o aeroporto de Phuket, que recebe cinco voos diretos por semana da área afetada pelo surto na Índia, intensificou a limpeza de áreas comuns e a coordenação das operações com postos de controle de doenças transmissíveis internacionais. No terminal de Suvarnabhumi, as autoridades chegaram a realizar triagens de passageiros provenientes da Índia. Ao todo, 332 pessoas foram examinadas, de acordo com os dados informados pelas autoridades locais, e nenhuma apresentou suspeita de infecção. Não há casos de infecção por Nipah registrados até o momento na Tailândia.

O Nipah foi listado pela Organização Mundial da Saúde (OMS) — juntamente com Ebola, Zika e covid-19 — como uma das várias doenças que merecem pesquisa prioritária devido ao seu potencial de causar uma epidemia global. Quão perigoso é o vírus e quais são os sintomas? Confira abaixo as respostas para algumas perguntas. Como o vírus Nipah se espalha? A infecção pelo vírus Nipah é uma doença zoonótica — que são transmitidas de animais como porcos e morcegos frugívoros para humanos, de acordo com a OMS.

Também pode ser transmitida por alimentos contaminados e pelo contato com pessoas infectadas. Surtos ocorrem quase anualmente em partes da Ásia, principalmente em Bangladesh e na Índia. O consumo de frutas ou produtos derivados de frutas (como suco de tâmara cru) contaminados com urina ou saliva de morcegos frugívoros infectados é considerada a origem mais provável de infecções anteriores.