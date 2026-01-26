O filme indicado pela Argentina ao Oscar que revive caso de aborto que mobilizou o país

Reprodução/Prime Video Longa narra o drama de Belén, jovem de 27 anos presa após sofrer um aborto espontâneo em um hospital público de Tucumán Em 2011, a advogada argentina Soledad Deza decidiu abortar. Mãe de dois filhos, ela se deparou com a clandestinidade ao tentar interromper uma gestação. "Comecei a pensar naquele momento: se eu, com recursos e privilégios, sentia medo de ser presa ou de um procedimento inseguro, imagine mulheres em condições piores", contou à BBC News Brasil.

O episódio foi um divisor de águas: Deza, mestre em gênero e especialista em bioética, passou a dedicar a carreira aos direitos sexuais e reprodutivos.

Quatro anos depois, ela assumiria o caso que se tornaria um dos símbolos da luta pela legalização do aborto na Argentina — que culminou na aprovação da Lei de Interrupção Voluntária da Gravidez (IVE), em 2020. Essa história inspirou Belén, filme escolhido para representar a Argentina no Oscar e no Goya e que integra a shortlist de Melhor Filme Internacional da premiação americana. O longa narra o drama de Belén, jovem de 27 anos presa após sofrer um aborto espontâneo em um hospital público de Tucumán, no noroeste do país.

Belén — nome fictício adotado para preservar a identidade da jovem durante o processo judicial — procurou atendimento médico devido a uma hemorragia vaginal intensa, mas acabou acusada de ter descartado um feto no banheiro da unidade. Presa pela polícia, foi condenada a oito anos de prisão por "homicídio agravado pelo vínculo". Deza assumiu a defesa no dia da condenação e identificou irregularidades imediatas: profissionais de saúde atuaram como testemunhas de acusação, em violação ao sigilo médico, e o prontuário que indicava aborto espontâneo foi ignorado.

Reprodução A advogada Soledad Deza assumiu caso que se tornaria um dos símbolos da luta pela legalização do aborto na Argentina "Havia inconsistências e a ausência de um exame de DNA que vinculasse aquele produto da gestação à Belén", explica a advogada. "Eu já trabalhava com a noção de sigilo profissional como eixo de uma atenção em saúde baseada em direitos. Foi alarmante ver um processo em que praticamente todas as testemunhas eram profissionais de saúde", diz. O segundo obstáculo foi o acesso ao processo. "Quando finalmente tive acesso aos autos, vi que o prontuário médico indicava, logo na primeira página, 'aborto espontâneo incompleto, sem complicações'. Isso simplesmente não havia sido considerado. Foi outro alerta."

Após esgotar os recursos jurídicos, Deza percebeu que apenas a técnica não bastaria. Para acelerar a revisão de uma sentença que poderia levar anos, ela levou o caso à opinião pública. "Depois que apresentei um recurso para revisar a condenação e outros recursos para revisar a ordem de prisão, pensei: minha tarefa jurídica terminou. Agora, o Poder Judiciário pode usar o tempo, como costuma fazer, e essa sentença pode levar anos para ser revista. Eu precisava encurtar esses prazos", conta. O caso comoveu a sociedade argentina, onde milhares de mulheres foram às ruas em diversos atos pelo país exigindo a libertação imediata de Belén. Também ganhou repercussão internacional, com a Anistia Internacional e a ONU se somando aos pedidos.