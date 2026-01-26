Em conversa por telefone, Lula e Trump marcam reunião em Washington; o que se sabe

Andrew Harnik/Getty Images Lula e Trump se encontraram na Malásia, em outubro O presidente do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), e dos Estados Unidos, Donald Trump, acertaram que o brasileiro fará uma visita a Washington assim que Lula voltar de uma série de viagens à Índia e à Coreia do Sul, em fevereiro. O assunto foi discutido durante uma ligação telefônica entre Trump e Lula realizada nesta segunda-feira (26/1), segundo nota divulgada Secretaria de Comunicação da Presidência da República (Secom).

A data exata da viagem, no entanto, ainda não foi acordada, segundo a nota e segundo um integrante do governo com quem a BBC News Brasil conversou em caráter reservado.

Esta é a terceira vez que os dois trocam telefonemas desde que se aproximaram politicamente, em setembro do ano passado, quando puseram um fim, ao menos temporariamente, a um período de tensão que chegou ao ápice quando Trump anunciou um tarifaço de 40% a produtos brasileiros, em julho do ano passado. Desde setembro, quando se encontraram durante a Assembleia Geral das Nações Unidas, em Nova York, uma visita oficial de Lula a Washington já vinha sendo estudada pelos dois governos. Caso a visita se concretize, será a segunda ida de Lula à capital norte-americana no seu atual mandato. Em fevereiro de 2023, ele foi recebido pelo então presidente, Joe Biden, na Casa Branca.

Conselho de Paz e Venezuela Segundo a nota divulgada pela Secom, Lula e Trump também conversaram sobre a situação política da Venezuela e sobre o Conselho de Paz lançado por Trump na semana passada. Foi a primeira vez que os dois conversaram desde a operação militar dos Estados Unidos em território venezuelano que resultou na prisão do então presidente do país, Nicolás Maduro, e sua mulher, Cilia Flores. Sobre a Venezuela, a nota afirma que "o presidente brasileiro ressaltou a importância de preservar a paz e a estabilidade da região e de trabalhar pelo bem-estar do povo venezuelano".

Nos bastidores, diplomatas com os quais a BBC News Brasil conversou reservadamente sobre o assunto, afirmavam que a ação militar na Venezuela acendeu um sinal de alerta junto ao governo brasileiro pelo temor de que intervenções deste tipo pudessem desestabilizar a região. Sobre o Conselho de Paz, a nota diz que o presidente Lula sugeriu a Trump que o organismo se restringisse à reconstrução e pacificação na Faixa de Gaza, como previsto na resolução do Conselho de Segurança da ONU endossada em novembro do ano passado e que previa a criação do Conselho de Paz de Trump. Nos últimos dias, porém, documentos como a carta de fundação do organismo e discursos feitos por Trump levantaram suspeitas e críticas de analistas de que o Conselho de Paz poderia, na verdade, substituir a ONU como organismo de resolução de conflitos em escala global.