Quem era o enfermeiro morto a tiros em protesto contra ICE em Minneapolis

Reuters Um homem que foi morto a tiros por agentes federais em Minneapolis foi identificado pela sua família como Alex Pretti, um enfermeiro de cuidados intensivos de 37 anos. Ele era conhecido como um grande amante da natureza, que adorava mountain bike, e acredita-se que tenha se juntado aos protestos depois que Renee Good, também de 37 anos, foi morta a tiros por um agente da Imigração e Alfândega (ICE, na sigla em inglês) dentro de seu carro no início deste mês.

Surgiram relatos contraditórios sobre os momentos que antecederam a morte de Pretti.

O Departamento de Segurança Interna (DHS, na sigla em inglês) afirmou que os agentes dispararam em legítima defesa depois que Pretti, que segundo eles estava armado com uma pistola, resistiu às tentativas de desarmá-lo. Algumas testemunhas oculares e autoridades, bem como a família de Pretti, contestaram essa versão. Pretti trabalhava como enfermeiro na UTI do hospital Minneapolis Veterans Affairs, informou sua família em comunicado. Eles disseram à agência de notícias Associated Press (AP) que ele estava incomodado com a repressão do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, à imigração na cidade. A mãe de Pretti também disse que seu filho se preocupava imensamente com a revogação das regulamentações ambientais pelo governo Trump.

"Ele detestava que as pessoas estivessem destruindo o meio ambiente", disse Susan Pretti à AP. "Ele era um amante da natureza. Levava seu cachorro para todos os lugares a que ia. Ele amava este país, mas detestava o que as pessoas estavam fazendo com ele." Pretti não teve nenhum contato com a polícia além de multas de trânsito, afirma a família Pretti adorava aventuras com seu amado cão, Joule, que morreu há cerca de um ano, informou a AP.

Sua família disse que ele não teve nenhum contato com a polícia, além de algumas multas de trânsito. Segundo a AP, registros judiciais mostram que ele não tinha antecedentes criminais. Os pais de Pretti, que moram em Wisconsin, disseram que também tinham recentemente pedido ao filho para ter cuidado durante os protestos. "Tivemos essa conversa com ele há cerca de duas semanas, dizendo para ele ir em frente e protestar, mas sem entrar em confronto, sem fazer nada estúpido", disse seu pai, Michael Pretti, à AP.

"E ele disse que sabia disso." A família de Pretti também explicou que ele tinha uma arma e licença para porte em Minnesota – mas que nunca souberam que ele andava armado. O chefe da polícia de Minneapolis, Brian O'Hara, também disse que a polícia acreditava que ele era um proprietário legal de arma com licença para porte, informou a CBS, parceira da BBC nos Estados Unidos.