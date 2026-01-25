A inusitada conexão entre 'o mito da beleza venezuelana' e o boom do petróleo no país

AFP via Getty Images A miss Venezuela Jacqueline Aguilera Marcano durante o Miss Mundo de 1995, do qual ela saiu vencedora A Venezuela tem as maiores reservas de petróleo do mundo — e o maior número de vitórias em concursos de beleza femininos internacionais. Os dois recordes podem aparentar não ter nenhuma relação, mas eles estão mais conectados do que muitos imaginam. A história começa quase um século atrás. Com a descoberta de enormes reservas de petróleo a partir de 1914, a indústria petroleira da Venezuela engatou em um ciclo de prosperidade que chegou ao auge entre as décadas de 1920 e 1970.

O boom econômico patrocinado pelo petróleo e por grandes investimentos estrangeiros transformou o país nessa época na "Arábia Saudita das Américas".

A Venezuela chegou a ser o país mais rico da América do Sul e a ter um Produto Interno Bruto (PIB) per capita maior do que o da França, Itália e Alemanha nos anos 50. Leia mais: Como petróleo foi 'bênção' e 'maldição' da Venezuela, que foi de país mais rico da América do Sul a crise sem precedentes A estabilidade da moeda local, o bolívar, permitia que os venezuelanos mais ricos tivessem altíssimo poder de compra e viajassem com frequência para o exterior.

Caracas também se tornou símbolo de uma elite sofisticada e consumidora de luxo. Na visão do governo, contudo, isso não era suficiente para convencer o mundo de que a Venezuela não era mais a mesma. E é aí que entram os concursos de beleza, que passaram a ser usados como uma espécie de instrumento de diplomacia cultural. "Não é algo superficial, mas sim relacionado a uma política de Estado para vender uma imagem internacional de país diferenciado na América Latina, cujas mulheres tinham um padrão de beleza europeu e norte-americano", afirma Carolina Pedroso, professora de Relações Internacionais da Universidade Federal de São Paulo (Unifesp).

As misses passam então a fazer parte de uma agenda de construção da Venezuela não apenas como um país petroleiro, mas também rico e próspero "que não poderia ser comparável aos seus vizinhos latino-americanos". De lá para cá, o país conquistou 24 títulos nos quatro principais concursos internacionais (Miss Mundo, Miss Universo, Miss Internacional e Miss Terra), o maior número entre todos os países do mundo. O concurso ainda revelou nomes importantes da televisão venezuelana, como modelos, atrizes, apresentadoras de televisão e até uma candidata à presidência — Irene Sáez foi prefeita do município de Chacao, um tradicional reduto da classe média e alta de Caracas, e concorreu no mesmo ano em que Hugo Chávez foi eleito pela primeira vez.

"A Venezuela se torna uma referência pelo fato de ter belas mulheres e vencer muitos concursos de beleza", diz Pedroso. A época dourada Os concursos de beleza eram realizados na Venezuela desde o início do século 20, mas ainda de forma muito local. Eles ganharam projeção quando revistas populares começaram a publicar ensaios fotográficos das ganhadoras — imagens que, com o tempo, passaram a ser cada vez mais associadas a uma elite venezuelana e ao glamour de Caracas da época.