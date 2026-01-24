Irmãs separadas após o assassinato da mãe pelo pai se reencontram após 50 anos

BBC Janet e Theresa tinham apenas cinco e sete anos quando a mãe foi morta na casa da família Duas irmãs que foram separadas quando crianças depois que o pai assassinou a mãe com um martelo se reencontraram após 51 anos afastadas. Janet Brocklehurst e Theresa Fazzani tinham cinco e sete anos quando a mãe, Helen Barnes, foi espancada até a morte pelo marido, Malcolm. O crime ocorreu em 27 de dezembro de 1973, na casa da família em Newport, cidade no sudeste do País de Gales, no Reino Unido.

Janet e duas irmãs mais novas foram adotadas e levadas para Somerset, mas Theresa foi acolhida por sua família quando se revelou que Barnes não era seu pai biológico.

Por mais de meio século, as irmãs não sabiam se a outra estava viva, muito menos onde morava, até que um grupo no Facebook ajudou Theresa a localizar as irmãs em julho de 2025. Ela descreveu como "a experiência mais louca". "Foi simplesmente muito emocionante." Dois dias depois do Natal de 1973, com as crianças dormindo em suas camas, Barnes, então com 35 anos, pegou um martelo e matou Helen, de 30 anos, a golpes.

Janet disse que o estopim foi a mãe afirmar que queria que ele fosse embora e que as crianças ficassem com ela. Theresa, hoje com 59 anos e trabalhando como conselheira de saúde mental na Ilha de Wight, lembra-se de entrar no quarto escuro do casal. "Não sei se algo me acordou, mas lembro que não era algo que eu normalmente faria." Barnes disse a ela para chamar as irmãs e se preparar porque ele as levaria para fora. "Sua mãe está dormindo", disse ele.

"Eu me lembro então de entrarmos todos no carro e sairmos dirigindo. Eu não sabia para onde estávamos indo nem por que naquele momento." Malcolm levou as crianças em uma viagem de cinco dias até John O' Groats, uma pequena vila costeira no extremo norte da Escócia, e ficou em um hotel até se entregar — mas houve dúvidas se alguém em um posto de gasolina avisou a polícia. Theresa Fazzani/SWNS Janet disse que ela e a irmã mais velha, Theresa, "estavam sempre aprontando alguma coisa" Janet, 57, que hoje vive no sul do País de Gales, disse a primeira vez que souberam que algo estava errado foi quando a polícia apareceu e então levou todas as irmças para a delegacia. "É assustador porque, para onde teríamos ido depois de John O' Groats?"

Barnes se declarou culpado de assassinato e recebeu prisão perpétua, mas foi libertado após nove anos. Ele morreu em 2023. Depois de as crianças terem sido inicialmente colocadas em lares temporários na Escócia, elas foram levadas de volta para Newport e ficaram sob cuidados do Estado por cerca de um ano. Elas eram obrigadas a visitar Barnes na prisão todos os meses por ordem judicial. Nessa época, Theresa tinha oito anos e foi informada de que Barnes não era seu verdadeiro pai. Seu pai biológico, a esposa dele e o padrasto da esposa foram encontrá-la uma vez antes de levá-la embora.