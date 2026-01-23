Os dilemas de Lula com convite de Trump para Conselho da Paz de Gaza

Planalto avalia convite para grupo liderado pelos EUA em meio à desconfiança sobre se grupo pode prejudicar funcionamento da ONU.

Trata-se de um grupo de países sob o comando do governo norte-americano que, inicialmente, tinha com o objetivo promover a reconstrução e a desmilitarização da Faixa de Gaza após mais de dois anos de conflitos entre o Hamas e Israel.

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump , aproveitou sua passagem pelo Fórum Econômico de Davos , na Suíça, nesta quinta-feira (22/01), para fazer o lançamento oficial do "Conselho de Paz" .

A criação do grupo está prevista em uma resolução do Conselho de Segurança da Organização das Nações Unidas (ONU) endossada em novembro de 2025 e que prevê que ele atue na administração transitória da Faixa de Gaza até que a Autoridade Palestina finalize um processo de "reforma".

"Eu convidei. Eu gosto dele. Lula terá um grande papel no conselho da paz de Gaza", disse Trump na terça-feira (20/01).

O Brasil também foi convidado pelo governo norte-americano para fazer parte do novo órgão.

Durante o lançamento do Conselho, nesta quinta-feira, Trump estava acompanhado de líderes e representantes de 19 países que aderiram à iniciativa, entre eles os da Arábia Saudita, Indonésia e Argentina.

Apesar de endossada pelo Conselho de Segurança da ONU, a proposta vem gerando desconfiança entre analistas e governos sobre os reais objetivos do órgão criado por Trump.

Diplomatas com conhecimento do assunto confirmaram à BBC News Brasil que o governo recebeu o convite e que o país está realizando consultas internas e junto aos seus aliados sobre se irá ou não aceitar o convite do presidente Trump, mas que ainda não há prazo para que o Brasil se manifeste sobre o tema.

Até agora, porém, o governo brasileiro não se manifestou oficialmente sobre o assunto.

A carta prevê, por exemplo, que Trump será o presidente do Conselho e que o grupo terá um conselho executivo composto, em grande maioria, por integrantes do governo norte-americano como o secretário de Estado norte-americano Marco Rubio , o enviado especial do presidente, Steve Witkoff, e o genro e conselheiro de Trump, Jared Kushner.

Um dos pontos que chamou atenção no documento foi a falta de uma menção específica à Faixa de Gaza, o que levantou questões sobre se o Conselho existiria apenas para lidar com a questão palestina ou se seria uma tentativa de substituir a ONU, entidade que é frequentemente criticada por Trump.

As dúvidas sobre se o conselho seria exclusivamente para tratar da reconstrução de Gaza aumentaram nos últimos dias depois que o conteúdo da carta fundadora do grupo foi divulgado por veículos de imprensa.

O segundo está relacionado a uma possível retaliação norte-americana caso o Brasil recuse participar da iniciativa.

O primeiro deles é resultado da falta de clareza, até agora, sobre como funcionará e qual a abrangência do conselho.

Em maio às incertezas sobre o Conselho, especialistas ouvidos pela BBC News Brasil apontam que o convite feito por Trump coloca o governo brasileiro diante de alguns dilemas que dificultam uma decisão rápida sobre integrar ou não o grupo proposto por Trump.

O terceiro é sobre os riscos de perda de influência regional em caso de recusa do Brasil em participar do grupo uma vez que países vizinhos da América do Sul já anunciaram sua adesão ao Conselho.

Multilateralismo 'à la Trump'?

Para o professor de Relações Internacionais da Universidade Internacional da Flórida, Guilherme Casarões, o principal dilema enfrentado pelo governo brasileiro neste momento é avaliar o quanto o Conselho de Paz proposto por Trump enfraquece ou não o papel da ONU.

Ele explica que historicamente, o Brasil vem se posicionado a favor de reformas das estruturas de governança global tais como a própria ONU e o Fundo Monetário Internacional (FMI).

Uma das pautas mais recorrentes da diplomacia brasileira, por exemplo, tem sido o acesso do país a um assento permanente no Conselho de Segurança da ONU.

Em seus discursos mais recentes, Lula vem criticando a falta de representatividade da ONU e o fato de que parte das decisões tomadas pelo órgão não serem cumpridas, principalmente, por superpotências como os Estados Unidos.

Por outro lado, o governo brasileiro mantém a postura de recorrer aos órgãos do sistema ONU em momentos de tensão internacional.

Para Casarões, a principal dúvida em relação ao grupo proposto por Trump é se, ao aderir ao grupo, o Brasil não estaria diluindo a relevância da ONU.

"Algo que foi pensado como uma resposta a um conflito específico acabou virando um grande guarda-chuva para a resolução de conflitos internacionais, em contradição direta com as funções da ONU", disse Casarões.

Em Davos, Trump disse que o Conselho trabalhará "em conjunto com a ONU", mas voltou a criticar a entidade e comemorou o poder que o grupo sob seu comando poderá ter no futuro.

"Quando o conselho estiver formado, nós podemos fazer, basicamente, qualquer coisa que queiramos. E nós vamos fazer isso em conjunto com a ONU. Vocês sabem, eu sempre disse que a ONU tem um tremendo potencial que não é usado", disse o líder norte-americano.

Por um lado, o governo Lula se coloca a favor da reforma das estruturas de governança global como a ONU e o Fundo Monetário Internacional (FMI).

Entre as pautas históricas da diplomacia brasileira está o acesso do país um assento permanente no Conselho de Segurança da ONU.

Por outro, o fato de que o presidente Trump terá, aparentemente, poderes ilimitados sobre o conselho, faz com que o Brasil seja reticente a aderir ao grupo.

Getty Images Eventual recusa de Lula para o Conselho da Paz poderia colocar Brasil em novo embate com os Estados Unidos, avaliam especialistas

Em entrevista ao jornal O Globo publicada nesta quinta-feira (22/1), o assessor para assuntos internacionais da Presidência da República, embaixador Celso Amorim, disse que a proposta de Trump é confusa e que pode representar uma ameaça à ONU.

"Representa, na prática, uma revogação da ONU, sobretudo na área de paz e segurança. Essa parte, com certeza, eu não vejo como aceitar. Não dá para considerar uma reforma da ONU feita por um país (...) Seria como um Conselho de Segurança, só que com um presidente praticamente permanente.", disse Amorim.

Casarões avalia que o convite cria um cenário difícil para o Brasil.

"É uma situação difícil porque ficar de fora do Conselho impede que esses países participem de qualquer decisão de reconstrução de Gaza, tema fundamental para nações com interesses geopolíticos no Oriente Médio. Entrar no Conselho, por sua vez, confere legitimidade a um agrupamento personalista, sem objetivos claros ou qualquer perspectiva de resultados".

Retaliação à vista?

Um outro dilema apontado pelos especialistas ouvidos pela BBC News Brasil é sobre o risco envolvido em uma eventual recusa do governo brasileiro ao convite de Trump.

Nesta semana, esse temor ficou visível depois que o presidente francês, Emmanuel Macron, criticou a proposta de Trump.

"Eu acho que aceitar essa nova abordagem colonialista não faz sentido".

Como resposta, Trump disse que estaria disposto a impor tarifas sobre a França.

"Eu vou impor tarifas de 200% sobre os seus vinhos e champagne e ele vai se juntar (ao Conselho)", disse Trump. As tarifas, no entanto, não foram anunciadas até o momento.

A possibilidade de um novo embate tarifário com os Estados Unidos é particularmente sensível ao governo brasileiro após a crise criada no ano passado, quando Trump impôs tarifas de 40% sobre produtos brasileiros em razão do processo criminal contra o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL).

Nos últimos meses, porém, as relações entre Trump e Lula começaram a se estabilizar com dois encontros pessoais e trocas de elogios e telefonemas que resultaram na queda de parte das tarifas a produtos brasileiros.

Para o diretor do programa de Direito Internacional da Chatham House, Marc Weller, a possibilidade de um novo "tarifaço" demanda ação coordenada de países como o Brasil. A Chatham House é um dos principais think tanks britânicos, com sede em Londres.

"Todos os países que estão hesitantes em se juntar ao Conselho da Paz deveriam atuar juntos. Os europeus por meio da União Europeia e os países da América Latina por meio dos seus organismos regionais para que nenhum país seja atingido de forma individual pelos Estados Unidos", diz o professor à BBC News Brasil.

Para Weller, a proposta de Trump pode prejudicar ou diminuir a relevância da ONU, algo que, em sua avaliação, vai na contramão da atuação histórica do Brasil. Por isso, o Brasil terá que escolher entre dois caminhos.

"Por um lado, o país já viu que há consequências negativas em recusar uma oferta dos Estados Unidos. Por outro, o país desempenha um papel de liderança nas tentativas de reformar as instituições internacionais como a ONU para que ela funcione melhor. O Brasil terá que decidir que caminho tomar".

Já o professor de Relações Internacionais da Fundação Getúlio Vargas (FGV), Oliver Stuenkel, diz acreditar que o "custo" de uma eventual recusa do Brasil ao convite de Trump tende a não ser tão alto.

"Acho que o Brasil não vai aceitar o convite e o custo disso será menor porque duvido que todo mundo aceite, vários países não vão topar uma iniciativa sem nenhuma transparência como essa", afirma o professor em entrevista à BBC News Brasil.

Competição regional

Getty Images Trump se encontrou com líderes de alguns países que foram convidados a fazer parte do Conselho da Paz

O terceiro dilema criado pelo convite de Trump ao Brasil é a possibilidade de que isso possa fragilizar a posição de liderança regional do Brasil na América do Sul.

Isso aconteceria porque, além de convidar o Brasil, Trump também chamou para o Conselho os governos da Argentina e do Paraguai.

O presidente argentino, Javier Milei, e o do Paraguai, Santiago Peña, ambos de direita e ideologicamente alinhados a Trump, participaram do lançamento do Conselho, em Davos.

"A entrada imediata de Argentina e Paraguai coloca pressão sobre a decisão brasileira, já que o país possui ambições regionais e não quer se ver alijado do processo", diz Casarões.

O professor explica que o momento geopolítico na América do Sul é delicado para o Brasil.

Apesar das tentativas brasileiras de reativar mecanismos de integração regional surgidas durante os seus dois primeiros mandatos, Lula viu seus esforços dando pouco resultado em meio a uma guinada à direita na América do Sul.

Nos quatro anos, países antigamente governados pela esquerda como Argentina, Paraguai, Bolívia e Equador, passaram a ser liderados por políticos de direita mais alinhados a Trump, neste momento.

Para Casarões, a melhor estratégia para o Brasil neste momento é colocar o convite em "banho maria".

"Para o Brasil, a melhor estratégia é manter o convite em compasso de espera (...) Seria uma oportunidade para a afirmação da relevância brasileira, mas se, e somente se, a configuração do conselho permitir a participação ativa de países como o Brasil e não se resuma a uma iniciativa personalista de captação de recursos para a reconstrução de Gaza".