As dicas de uma negociadora de sequestros sobre criação de filhos

BBC Nicky Perfect passou 10 anos como negociadora de sequestros da New Scotland Yard À primeira vista, ser mãe e trabalhar como negociadora de sequestros sçao atividades que não parecem ter muita relação entre si. Mas alguém que desempenhou os dois papéis afirma ter aprendido truques na sua profissão que podem ajudar a lidar com as crianças em casa.

Nicky Perfect foi oficial da Polícia Metropolitana de Londres por mais de 30 anos, 10 deles como negociadora de crises e sequestros internacionais, na Unidade de Elite de Negociação de Crises e Sequestros da New Scotland Yard.

Ela conta que, às vezes, saber o que fazer ou dizer como pai ou mãe pode trazer a sensação de alto risco e fazer a diferença entre manter a paz e uma discussão ou até levar ao completo colapso. Perfect contou à BBC três técnicas que ela aprendeu na sua carreira sob alta pressão, que irão ajudar você a ficar calmo e manter o controle como pai ou mãe. 1. Dê a eles uma 'escolha sem escolha' Getty Images As crianças costumam desafiar os limites. Muitas vezes, elas querem fazer o oposto do que você pede a elas.

Em situações como estas, em vez de reafirmar sua autoridade com a frase "porque eu mandei", Nick Perfect aconselha a tentar o truque da "escolha sem escolha". Isso significa reformular a situação, continuando a oferecer uma escolha, mas de forma que a criança mantenha a sensação de controle e influência. Perguntar a uma criança se ela quer colocar seu casaco em casa ou quando for sair, por exemplo, pode ajudá-la a se sentir ouvida, respeitada e envolvida, levando ao mesmo resultado.

Outro exemplo poderia ser oferecer a uma criança que se recusa a comer verduras a opção de comer couve ou brócolis. Pode não funcionar sempre, mas irá ajudar a limitar a resistência imediata. 2. Espere 90 segundos antes de reagir Getty Images Ao lidar com temas sensíveis, Perfect aconselha não reagir por 90 segundos, para impedir que você reaja de forma emocional.

Um agente do FBI, certa vez, disse a ela: "Sua função na vida não é mudar as pessoas... Você não consegue... A única coisa que você pode escolher é como reagir." É importante lembrar que esta escolha existe mesmo quando as emoções ameaçam sobrepujar o lado lógico do cérebro. "A reação poderá ser simplesmente dizer: 'Quer saber? Estou com os nervos à flor da pele, agora. Preciso sair e pensar a respeito'", explica Perfect.