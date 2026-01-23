A indústria milionária das séries de amor lésbico tailandesas que conquistaram dezenas de países — inclusive o Brasil

GMMTV O que começou como uma experiência deu origem a um novo gênero de séries dramáticas que agora conquistam o mundo Ongsa começa sua vida em uma nova escola se sentindo nervosa e alienada, mas quando conhece Sun, uma das garotas mais populares, a solitária garota se apaixona à primeira vista. Com medo de compartilhar seus sentimentos, Ongsa usa o nome de usuário "Earth" no Instagram para mandar mensagens para Sun, mas Sun presume que seu admirador secreto seja um garoto.

Ongsa então se torna amiga de Sun na vida real, enquanto continua conversando com ela online sob um pseudônimo.

Mas a tensão emocional de manter seu relacionamento em segredo faz com que o casal termine logo. "Eu tinha medo de que as pessoas te criticassem por estar com alguém como eu", chora Ongsa. Mas em um reencontro feliz, uma Sun sorridente responde: "Eu não me importo com outras pessoas — eu só me importo com você."

Wasawat Lukharang / BBC News Thai A primeira série completa da GMMTV sobre sexualidade global, 23.5 Degrees That the World is Tilted, é uma adaptação do romance homônimo. O que começou como um experimento — adicionar um casal lésbico a um elenco de personagens gays em uma série chamada Bad Buddy — gerou um gênero totalmente novo de dramas televisivos que agora conquistam o mundo. Já uma das exportações culturais de maior sucesso da Ásia, estimada em dezenas de milhões de dólares, o Girls' Love (Amor entre Meninas, em tradução livre, ou às vezes chamado de Universo GL), como o gênero ficou conhecido, colocou a Tailândia no centro de um movimento em rápido crescimento que está remodelando a representação LGBT no entretenimento e redefinindo a cultura dos fãs em escala global. "No início, não tínhamos muita certeza. Então, como diretora, experimentei adicionar um casal de mulheres a uma história BL [Boys' Love, ou Amor Entre Meninos], especificamente as atrizes Milk e Love na história Bad Buddy", disse Noppharnach Chaiyahwimhon, da produtora tailandesa GMMTV, à BBC News Thai, o serviço de notícias em tailandês da BBC.

E então, a enorme popularidade do casal entre os fãs online, interpretado pelas atrizes tailandesas Pansa "Milk" Vosbein e Pattranite "Love" Limpatiyakorn, rapidamente se tornou um ponto de virada. Napasin Samkaewcham / BBC News Thai Pansa "Milk" Vosbein (à esquerda) e Pattranite "Love" Limpatiyakorn interpretaram o casal Ink e Pa, em papéis coadjuvantes na série Bad Baddy, antes de estrelarem sua própria série "Percebemos que havia uma tendência: as pessoas estavam falando sobre esse casal de forma significativa e começaram a pedir uma série com um casal principal formado apenas por duas mulheres", diz Chaiyahwimhon. A GMMTV respondeu encomendando sua primeira série Girls' Love completa, chamada 23.5, adaptada do romance homônimo e estrelada pelas mesmas duas atrizes, no papel de Ongsa e Sun.

Mas, quando a série foi ao ar, em 2024, a principal emissora aberta, o Canal 3, antecipando a tendência, já exibia GAP The Series, o primeiro grande sucesso Girls' Love, em toda a Tailândia, que tem uma população de 70 milhões, e no YouTube, onde rapidamente acumulou mais de 300 milhões de visualizações. Antes do final do ano, 21 séries Girls' Love haviam sido produzidas e 51 casais formados apenas por mulheres haviam sido criados, de acordo com a empresa de análise de mídia Rocket Media Lab. GMMTV Diversas turnês de encontro com fãs do gênero Girls' Love esgotaram ingressos na China, Taiwan, Filipinas, Japão, Singapura, Camboja e até mesmo nos EUA Entretanto, diversas turnês de encontro com fãs do gênero Girls' Love esgotaram ingressos na China, Taiwan, Filipinas, Japão, Singapura, Camboja e até mesmo nos Estados Unidos.