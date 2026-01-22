Kleber Mendonça Filho: 'O brasileiro vê no cinema o que vê na Seleção numa boa fase'

João da Mata/BBC News Brasil Diretor do filme O Agente Secreto concedeu entrevista à BBC News Brasil durante passagem por Londres Depois de conquistar inéditos dois Globos de Ouro, O Agente Secreto segue em campanha no circuito internacional de premiações. Na semana passada, o diretor Kleber Mendonça Filho esteve em Londres para participar de sessões especiais do filme voltadas a membros da Academia Britânica de Cinema, responsável pelo BAFTA 2026 — o principal prêmio do cinema britânico, equivalente ao Oscar nos Estados Unidos.

O longa integra a lista de pré-indicados ao BAFTA, com o anúncio oficial marcado para 27 de janeiro. Antes disso, a equipe aguarda o anúncio das indicações ao Oscar, que acontece nesta quinta-feira (22/1).

Durante sua passagem pela capital britânica, Mendonça Filho visitou a sede da BBC — onde concedeu entrevistas à BBC News e à BBC News Brasil e falou sobre o reconhecimento internacional do longa e a recepção calorosa dos brasileiros. O encontro foi registrado pelo diretor com uma foto em suas redes sociais. A presença de O Agente Secreto em tantas premiações é vista por Mendonça Filho como uma prova concreta do prestígio alcançado pelo cinema brasileiro fora do país. Mas, segundo ele, "muito importante, talvez até, em primeiro lugar, é que os filmes brasileiros sejam vistos no próprio Brasil".

"Eu acho que é incrível o Brasil, o brasileiro, as brasileiras terem orgulho de um produto cultural que é brasileiro e que está tendo uma aceitação internacional. Eu acho que o público brasileiro vê no cinema um pouco do que senti vendo a Seleção numa boa fase. Um atleta, um músico", afirmou. "Fico muito feliz de ver O Agente Secreto tendo se transformado num arrasa-quarteirão, num blockbuster brasileiro no Brasil." Segundo o diretor, fazer com que o cinema nacional seja visto no próprio Brasil é um dos principais desafios da produção audiovisual, em um cenário marcado pela presença dominante de Hollywood.

"E esse é um desafio constante não só para o cinema brasileiro, mas para o cinema francês, para o cinema alemão, para o cinema canadense, para o cinema do mundo inteiro", diz. Reuters O Agente Secreto fez história no Globo de Ouro, ao conquistar inéditos dois prêmios Mas O Agente Secreto parece ter rompido essa barreira. O filme extrapolou as telas do cinema e se refletiu na cultura popular do país. Em São Paulo, por exemplo, foi criado o bloco de Carnaval "A gente é secreto", que Mendonça Filho diz ter achado "sensacional". "Não sei se vocês sabem, mas tem o bloco Pitombeira dos Quatro Cantos em Olinda, e o Wagner usa uma camisa da Pitombeira de 1977. A venda dessas camisas já garantiu não só esse Carnaval, mas o do ano que vem também. Ou seja, o filme está se desdobrando de várias maneiras e isso é muito especial", declarou.

A recepção calorosa do público brasileiro ao filme e a forma como cada premiação de O Agente Secreto é celebrada nas redes sociais também é destacada pelo diretor. Segundo ele, "é lindo ver o público brasileiro mandando tanta energia e se fazendo presente na internet". E essa mobilização dos brasileiros tem deixado os americanos impressionados.