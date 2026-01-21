Trump faz aguardado discurso em Davos em meio a tensões sem precedentes com Europa pela Groenlândia

Trump faz aguardado discurso em Davos em meio a tensões sem precedentes com Europa pela GroenlândiaPresidente americano quer anexar o território dinamarquês, apesar da forte oposição de líderes europeus.
Donald Trump está discursando neste momento no Fórum Econômico Mundial em Davos, na Suíça.
Apesar de um contratempo, após o Air Force One, o avião da Presidência dos Estados Unidos, ter sido forçado a retornar devido a um "pequeno problema elétrico", o presidente americano chegou a Davos no horário previsto.
A participação de Trump em Davos ocorre em meio a uma escalada sem precedentes nas tensões dos Estados Unidos com a Europa por conta da intenção do presidente americano de anexar a Groenlândia.
Esta reportagem está em atualização com os principais trechos do discurso de Trump.