Trump faz aguardado discurso em Davos em meio a tensões sem precedentes com Europa pela Groenlândia

Presidente americano quer anexar o território dinamarquês, apesar da forte oposição de líderes europeus.

Donald Trump está discursando neste momento no Fórum Econômico Mundial em Davos, na Suíça.

Apesar de um contratempo, após o Air Force One, o avião da Presidência dos Estados Unidos, ter sido forçado a retornar devido a um "pequeno problema elétrico", o presidente americano chegou a Davos no horário previsto.