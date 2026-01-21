Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Trump cancela tarifas por causa da Groenlândia após discutir acordo para anexar território com chefe da Otan
Agência BBC

Presidente americano fez publicação nas redes sociais afirmando que acordo sobre a posse americana da Groenlândia está encaminhado
Donald Trump
AFP via Getty Images

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, cancelou as tarifas contra países da União Europeia que entrariam em vigor em 1º de fevereiro e afirmou que um acordo sobre a Groenlândia está próximo.

O anúncio foi feito nas redes sociais, após um encontro com o secretário-geral da Otan, Mark Rutte, à margem do Fórum Econômico Mundial, em Davos, na Suíça, onde o presidente americano discursou nesta quarta-feira (21/1).

Durante seu discurso, Trump disse que queria "negociações imediatas" para adquirir a Groenlândia, mas reforçou que "não usaria a força".

Em uma publicação no Truth Social, o presidente dos EUA disse que, com base em uma "reunião muito produtiva" com Rutte, eles "formularam a estrutura de um futuro acordo com relação à Groenlândia".

"Esta solução, se concretizada, será ótima para os Estados Unidos e para todas as nações da Otan. Com base nesse entendimento, não imporei as tarifas que entrariam em vigor em 1º de fevereiro. Discussões adicionais estão sendo realizadas a respeito da Cúpula Dourada, no que diz respeito à Groenlândia", escreveu.

Trump informou que mais informações serão disponibilizadas "à medida que as discussões avançarem" e que o vice-presidente JD Vance, o secretário de Estado, Marco Rubio e o enviado especial Steve Witkoff serão responsáveis ​​pelas negociações

"Eles se reportarão diretamente a mim", acrescentou.

Minutos depois de retirar sua ameaça de impor tarifas a seus aliados, Trump falou com a emissora americana CNBC.

Ele disse à emissora que agora existe "a possibilidade de um acordo" em discussão.

Questionado sobre o que isso implicaria, ele respondeu que é "um pouco complexo, mas explicaremos mais adiante".

O presidente americano ainda afirmou que o acordo provisório é "o tipo de acordo que eu queria fazer" e que o secretário-geral da Otan já entrou em contato com a Dinamarca e outros membros da aliança para discutir a proposta. Ele acrescentou que "o acordo será permanente".

O presidente não especificou se minerais de terras raras serão incluídos em qualquer acordo sobre a Groenlândia, mas disse que a colaboração com a Otan e a Dinamarca fará parte dele.

A imposição de tarifas a oito países europeus haviam sido anunciadas pelo presidente no último sábado (17/1), após eles enviarem tropas à Groenlândia em oposição ao plano de Trump de anexar o território.

Em uma postagem na rede social, o presidente declarou que Dinamarca, Noruega, Suécia, França, Alemanha, Reino Unido, Holanda e Finlândia pagariam uma taxa de 10% sobre todos os produtos enviados aos Estados Unidos a partir de 1º de fevereiro.

Ainda, segundo o presidente, as tarifas aumentariam para 25% em junho.

