Distúrbios de personalidade influenciam jeito de falar e escrever: o que revela pesquisa

PeopleImages/Getty Images É possível identificar disfunções de personalidade em alguém pelo seu uso de palavras? Meus colegas e eu conduzimos uma pesquisa que indica que sim — e muitas vezes mais cedo do que se poderia imaginar. Seja em uma mensagem rápida de texto, um e-mail longo, uma conversa casual com um amigo ou um comentário online, as palavras que as pessoas escolhem revelam silenciosamente padrões mais profundos de como elas pensam, sentem e se relacionam com os outros.

Todos têm traços de personalidade — maneiras habituais de pensar, sentir e agir. Quando esses padrões se tornam rígidos, intensos ou perturbadores, podem causar problemas contínuos com emoções, autoestima e relacionamentos.

No extremo mais grave estão os distúrbios de personalidade, em que esses padrões causam sofrimento e prejuízo significativos. Entre os mais comuns estão o transtorno de personalidade narcisista, antissocial e o borderline. Mas nem todo mundo tem um transtorno completo. O funcionamento da personalidade na verdade existe em um espectro. Afinal, todos nós somos um pouco narcisistas. Muitas pessoas que você conhece — no trabalho, em encontros ou online — podem apresentar dificuldades mais leves, como oscilações de humor, negatividade, pensamento rígido ou traços mais sombrios, como manipulação e insensibilidade. Esses padrões frequentemente aparecem na forma como as pessoas falam ou escrevem, muito antes de se manifestarem em comportamentos mais explícitos.

Perceber esses padrões pode nos ajudar a aprender sobre os outros, a compreendê-los, apoiar aqueles que possam estarpassando por dificuldades e navegar em nossas vidas sociais com segurança — online e offline — com maior consciência. Existem alguns exemplos extremos. Linguistas que analisaram as cartas pessoais do assassino em série austríaco Jack Unterweger — visto como um caso clássico de narcisismo maligno — identificaram níveis incomumente altos de linguagem egocêntrica, como "eu" e "mim". Ele também apresentava um tom emocional notavelmente neutro. Da mesma forma, as cartas de Dennis Rader, o assassino BTK (siglas em inglês para amarrar, torturar, matar), exibiam uma linguagem surpreendentemente grandiosa, distante e focada no domínio.

Psicólogos já sabem há muito tempo que certos hábitos linguísticos revelam como as pessoas funcionam internamente. Por exemplo, pessoas que estão passando por algum tipo de sofrimento costuam usar uma linguagem centrada em si mesmo e mais palavras que expressam emoções negativas. Isso acontece porque elas internalizam muito e experienciam afetos negativos. Já aquelas com traços de personalidade mais sombrios costumam usar uma linguagem mais hostil, negativa e desconectada, incluindo mais palavrões e palavras que expressam raiva, como "ódio" ou "raiva". Ao mesmo tempo, elas usam menos termos que expressam conexão social, como "nós".

Esses padrões não são geralmente intencionais. Eles surgem naturalmente, porque a linguagem reflete atenção, emoção e pensamento. Com a análise computacional de texto, pesquisadores agora podem analisar esses sinais sutis em larga escala e de forma rápida. Os resultados na nossa pesquisa Em quatro estudos utilizando análise computacional de texto — três dos quais fizeram parte da minha pesquisa de doutorado — meus colegas e eu encontramos evidências claras de que a disfunção da personalidade deixa um rastro detectável na comunicação do dia a dia. Em um estudo com 530 pessoas, publicado no Journal of Personality Disorders, analisamos redações escritas sobre relacionamentos próximos. Também coletamos dados sobre seus níveis de disfunção de personalidade.