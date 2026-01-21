A vaca que pode ajudar a reescrever o que se sabe sobre a inteligência destes animais

Cientistas estão repensando o que os bovinos são capazes de fazer depois que uma vaca austríaca chamada Veronika foi descoberta usando ferramentas com uma habilidade impressionante. A descoberta, relatada por pesquisadores em Viena, sugere que as vacas possam ter habilidades cognitivas muito além do que se pensava.

Veronika, uma vaca que vive em uma vila nas montanhas do interior da Áustria, passou anos aperfeiçoando a arte de se coçar usando galhos e cabos de vassoura.

A notícia sobre seu comportamento acabou chegando a especialistas em inteligência animal em Viena, que descobriram que Veronika usava as duas extremidades do mesmo objeto para tarefas diferentes. Quando precisava coçar as costas ou outra área mais áspera, ela usava a parte com cerdas de uma vassoura. Já quando era necessário um toque mais suave, como em sua barriga sensível, ela utilizava a parte lisa do cabo.

Antonio J Osuna Mascaró Esse tipo de uso de ferramenta é raro de ser visto no reino animal e nunca havia sido documentado em bovinos. Segundo Antonio Osuna-Mascaro, da Universidade de Medicina Veterinária de Viena, não era esperado "que vacas fossem capazes de usar ferramentas, muito menos que uma vaca usasse uma ferramenta como um objeto multifuncional". Ele explica que, até hoje, isso tinha sido relatado de forma consistente apenas em chimpanzés.

Os chimpanzés são o grupo que demonstram a maior variedade de uso de ferramentas, depois dos humanos. Eles usam gravetos para pegar formigas e cupins e pedras para quebras nozes. Getty Images Os chimpanzés demonstram um uso sofisticado de ferramentas, como usar um graveto para pegar frutas de uma caixa Apesar de cerca 10.000 anos de convivência entre humanos e bovinos, esta é a primeira vez que os cientistas documentam uma vaca usando uma ferramenta. Os pesquisadores afirmam que essa descoberta mostra que as vacas são mais inteligentes do que pensamos e que outras vacas poderiam desenvolver habilidades semelhantes, se tivessem a oportunidade.