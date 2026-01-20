Por que 'Conselho da Paz' para Gaza de Trump, para o qual Lula foi convidado, é tão polêmico

BBC O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump (centro), nomeou o ex-primeiro-ministro do Reino Unido, Tony Blair (esquerda), e o secretário de Estado dos EUA, Marco Rubio (direita), como membros do conselho executivo do Conselho da Paz O "novo órgão internacional de transição" para Gaza, inicialmente apoiado pela Organização das Nações Unidas (ONU) como parte do plano de paz capitaneado pelo presidente americano, Donald Trump, vem provocando preocupação crescente à medida que novos detalhes surgem. Confira abaixo as respostas para algumas perguntas sobre o órgão — desde os membros de seu conselho executivo, que incluem Tony Blair, ex-primeiro-ministro britânico que apoiou a invasão do Iraque em 2003, mas não os palestinos, até as taxas de US$ 1 bilhão (cerca de R$ 5,7 bilhões) para a adesão permanente, passando pelas preocupações sobre o papel da própria ONU.

Quem foi convidado a integrar o Conselho da Paz de Trump? Dezenas de líderes mundiais já receberam cartas com convite para integrar o Conselho da Paz de Trump, segundo reportagens. Entre eles estão:

o primeiro-ministro da Austrália, Anthony Albanese;

o presidente do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva;

o presidente do Chipre, Nikos Christodoulides;

o presidente do Egito, Abdel Fattah al-Sisi;

a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen;

o primeiro-ministro da Grécia, Kyriakos Mitsotakis;

o primeiro-ministro da Índia, Narendra Modi;

o primeiro-ministro da Jordânia, Jafar Hassan;

o presidente do Paquistão, Asif Ali Zardari;

o presidente da Polônia, Karol Nawrocki;

o presidente da Rússia, Vladimir Putin;

o presidente da Turquia, Recep Tayyip Erdoğan;

o primeiro-ministro do Reino Unido, Keir Starmer; O primeiro-ministro da Nova Zelândia, Christopher Luxon, também foi convidado e afirmou que dará ao convite a "devida consideração". O Ministério das Relações Exteriores da Tailândia informou ainda que está analisando os detalhes da proposta. Lula ainda não se manifestou oficialmente sobre o convite.

Getty Images O secretário de Estado dos EUA, Marco Rubio, integra o painel executivo de sete membros que conduzirá Gaza em sua próxima fase de reconstrução, segundo a Casa Branca Quem já concordou em integrar o Conselho da Paz de Trump? Entre os que já aceitaram publicamente o convite estão: o primeiro-ministro da Albânia, Edi Rama;

o presidente da Argentina, Javier Milei;

o primeiro-ministro da Hungria, Viktor Orbán;

o presidente do Cazaquistão, Kassym-Jomart Tokayev;

o presidente do Paraguai, Santiago Peña;

o presidente do Uzbequistão, Shavkat Mirziyoyev. O secretário-geral do Partido Comunista do Vietnã, Tô Lâm, também teria aceitado o convite, enquanto o presidente de Belarus, Alexander Lukashenko, afirmou estar "pronto para participar". O primeiro-ministro do Canadá, Mark Carney, também aceitou integrar o conselho, mas disse que não pagará para se tornar membro.

O que é exigido para integrar o Conselho da Paz de Trump? Uma autoridade americana afirmou à CBS News, parceira da BBC nos EUA, que não há exigência para participar do Conselho da Paz de Trump. No entanto, os interessados em se tornar membros permanentes, em vez de ser membro por apenas três anos, teriam de pagar US$ 1 bilhão (cerca de R$ 5,4 bilhões). Segundo autoridades americanas, o dinheiro ajudaria a financiar a reconstrução de Gaza. Mas o conselho, que Trump presidirá vitaliciamente, mesmo que deixe a Presidência dos EUA, deverá ser ampliado futuramente para tratar de outros conflitos, de acordo com uma cópia da carta de convite e do rascunho do estatuto obtido pela agência de notícias Reuters.

Getty Images Em 7 de janeiro de 2026, o presidente dos EUA, Donald Trump, assinou um memorando retirando os Estados Unidos de 31 entidades da ONU O Conselho de Paz de Trump pode enfraquecer a ONU? Na carta, Trump afirma que o conselho vai "embarcar em uma nova e ousada abordagem para resolver conflitos globais". A iniciativa foi interpretada como tendo potencial para enfraquecer o Conselho de Segurança da ONU, atualmente responsável por mediação de paz, operações de manutenção da paz e sanções internacionais. O jornal israelense Haaretz informou que a carta de apresentação do estatuto começa enfatizando a necessidade de "um órgão internacional de construção da paz mais ágil e eficaz", acrescentando que a paz duradoura exigiria "a coragem de se afastar de... instituições que falharam com frequência".