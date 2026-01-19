O chihuahua que salvou seu dono da morte em uma geleira da Suíça

Jan Gilar O chihuahua Filip tem dois anos e meio Filip é pequeno, peludo e leal. Um cachorro da raça chihuahua minúsculo, com traços semelhantes ao da raça papillon, mas de grande personalidade. É assim que o descreve seu dono, Jan Gilar. No verão europeu passado, Gilar caiu em uma fenda de uma geleira na Suíça e só foi localizado quando um helicóptero de resgate avistou uma mancha cinza sobre a neve.

Era o seu cachorro, seu melhor amigo, que havia permanecido ao seu lado.

Os dois adoram as montanhas e costumam fazer trilhas juntos. Quando Filip se cansa de andar, Jan o coloca em uma mochila especial e o carrega. E assim seguem o percurso. Ao longo do trajeto, param para comer nos pontos com as melhores vistas, descansam quando querem e exploram a natureza. "Ele consegue andar 20 ou 30 quilômetros enquanto estou caminhando. Ainda bem que naquele dia eu não o levava na mochila nem preso à guia, porque, na queda, ele teria sido arrastado comigo e as equipes de resgate não teriam me encontrado", disse Jan à BBC News Mundo, serviço em espanhol da BBC.

Natural de Pilsen, na República Tcheca, Jan estava na Suíça havia menos de um mês quando ocorreu o acidente. Jan Gilar Jan cresceu cercado por cães "Meus pais me deram o Filip. Eles são criadores de cães, e ele era o último de uma ninhada. Eu já havia tido outro filhote da mesma mãe há algum tempo, mas ele morreu. Foi assim que o Filip chegou." O chihuahua tem apenas dois anos e meio. Já não é mais um filhote, mas ainda é um cão jovem.

"Ele é um cachorrinho de muita personalidade. Todos no meu trabalho o adoram porque ele é muito engraçado e brincalhão. Ele adora a neve, pular e tentar pegar os flocos." O acidente Saas Fee, também chamada de A Pérola dos Alpes, é uma pequena cidade suíça no sudoeste do país, no cantão de Valais. A área da geleira Fee, por onde Jan e seu cachorro caminhavam, é extensa. "Não é uma área pequena nem lisa como uma folha em branco. Ela é coberta por pedregulhos. A neve está cheia de areia ou de terra. Encontrar um buraco daquele tamanho por onde ele caiu não é fácil", explica Bruno Kalbermatten, da empresa de resgate aéreo Air Zermatt.

"Não queremos nem imaginar o que teria acontecido com Jan se ele não estivesse com o cachorro Filip, se os socorristas não tivessem visto o movimento daquele cachorrinho sobre a pedra." Air Zermatt Quando o helicóptero pousou, o vento das hélices arremessou Filip para trás "Eu gosto de fazer trilhas. O Filip e eu já percorremos muitas montanhas na República Tcheca, então, quando cheguei à Suíça, fizemos o mesmo. Naquele dia, era a primeira vez que eu chegava tão perto de uma geleira. Pensei: 'Posso ir um pouco mais longe, explorar a geleira'." "Eu almocei ali, sobre uma pedra, me levantei, dei alguns passos sobre a neve e, sem perceber, pisei em uma ponte de neve. Ela cedeu e eu caí. Tudo aconteceu muito rápido", contou Jan.