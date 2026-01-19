'Extremamente estranho': o que se sabe sobre colisão entre trens de alta velocidade na Espanha que deixou pelo menos 39 mortos

Reuters Acidente aconteceu em trecho reto da ferrovia que havia passado por renovação recente Ao menos 39 pessoas morreram e dezenas ficaram feridas em uma colisão de trens no sul da Espanha no domingo (18/1), segundo a Guarda Civil espanhola. A tragédia já é considerada o pior acidente ferroviário da história do país em mais de uma década. Vagões de um trem com destino a Madri descarrilaram e cruzaram para os trilhos opostos, colidindo com um trem que vinha na direção oposta em Adamuz, na noite de domingo.

Quatrocentos passageiros e funcionários estavam a bordo dos dois trens, informaram as empresas ferroviárias. Os serviços de emergência atenderam 122 pessoas. Destas, 48 pessoas — incluindo cinco crianças — seguem hospitalizadas. Onze adultos e uma criança estão em unidades de terapia intensiva.

As autoridades iniciaram uma investigação sobre as causas do acidente. O ministro dos Transportes da Espanha, Óscar Puente, disse que o número de mortos "ainda não é definitivo". 'Extremamente estranho' Puente disse que o acidente é "extremamente estranho". Todos os especialistas ferroviários consultados pelo governo "estão extremamente perplexos com o acidente", disse ele a repórteres em Madri. A operadora da rede ferroviária Adif disse que a colisão ocorreu às 19h45, horário local de domingo (14h45 no horário de Brasília), cerca de uma hora depois que o trem partiu de Málaga em direção a Madri, quando descarrilou.

O acidente aconteceu em um trecho reto da linha férrea perto da cidade de Córdoba que havia passado por recente renovação, tendo recebido 700 milhões de euros para a obra, segundo declarações do ministro ao jornal espanhol El País. Outro fator que causou estranheza às autoridades é que o trem era considerado "praticamente novo" — tendo sido fabricado há quatro anos. A força do impacto empurrou os vagões do segundo trem para um aterro, disse Puente. Ele afirmou que a maioria dos mortos e feridos estava nos vagões da frente do segundo trem, que viajava de Madri para Huelva, no sentido sul. O tipo de trem envolvido no acidente era um Freccia 1000, que pode atingir velocidades máximas de 400 km/h, disse um porta-voz da empresa ferroviária italiana Ferrovie dello Stato à agência de notícias Reuters.

As equipes de resgate disseram que os destroços retorcidos dos trens dificultaram o resgate de pessoas presas dentro dos vagões. "Tivemos até que remover um cadáver para conseguir chegar a alguém com vida. É um trabalho difícil e complicado", disse o chefe dos bombeiros de Córdoba, Francisco Carmona, à emissora pública espanhola RTVE. Como 'um terremoto' Salvador Jimenez, jornalista da RTVE que estava em um dos trens, disse que o impacto foi como um "terremoto".

"Eu estava no primeiro vagão. Houve um momento em que senti como se fosse um terremoto e o trem realmente descarrilou", disse Jimenez. Imagens do local mostram que alguns vagões tombaram para o lado. Equipes de resgate podem ser vistas escalando o trem para retirar pessoas pelas portas e janelas tortas. José, um passageiro que viajava para Madri, disse à emissora pública Canal Sur: "Havia pessoas gritando e chamando por médicos."