Os millennials alvo de chacota da geração Z na Coreia do Sul por suas escolhas fashion: 'jovens de 40'

Instagram / @detailance Ji Seung-ryeol está sendo ridicularizado na internet devido ao seu gosto para roupas Ji Seung-ryeol tem 41 anos e se orgulha do seu senso de moda. Ele publica frequentemente suas selfies no Instagram e, como todos sabem, quanto mais curtidas você conseguir, mais popular você é.

Ji ficou perplexo ao descobrir que homens da sua idade se tornaram objeto de ridicularização online na Coreia do Sul, por adotarem estilos associados à geração Z (os nascidos entre 1995 e 2010) e aos millennials mais jovens.

Viralizaram nas redes sociais sul-coreanas caricaturas geradas por inteligência artificial sobre esta faixa etária: um homem de meia-idade vestindo roupas streetwear e segurando um iPhone. São os chamados "jovens de 40". Os memes fizeram com que os adorados tênis Air Jordan da Nike e camisetas da moda de Ji se tornassem alvo de brincadeiras — e fonte de muita indignação. "Simplesmente uso e visto coisas de que gostava há muito tempo, agora que posso pagar por elas", conta ele à BBC. "Por que preciso ser atacado por isso?"

YouTube / @bottle_ta_ste Imagens de 'jovens de 40', geradas por IA, viralizaram na Coreia do Sul O iPhone deu início a tudo Consideradas pioneiras do gosto popular nos anos 1990, as pessoas de 40 anos sofreram uma reviravolta da opinião pública após o lançamento do iPhone 17, em setembro do ano passado. O smartphone, considerado há muito tempo a eternização da juventude, passou subitamente a ser tratado como uma marca característica da cafonice dos jovens de 40. Para Jeong Ju-eun, da geração Z, eles são pessoas que "tentam de tudo para parecer jovens" e "se recusam a aceitar que o tempo passou".

Os números parecem refletir esta mudança. A maioria dos jovens sul-coreanos ainda prefere o iPhone ao Samsung Galaxy. Mas, no ano passado, a parcela de mercado da Apple caiu em 4% entre os consumidores da geração Z e aumentou em 12% entre as pessoas na casa dos 40 anos, segundo pesquisa do instituto Gallup. Algo similar ocorreu alguns anos atrás com os chamados millennials geriátricos, nascidos no início dos anos 1980. Na época, seu senso de humor (com emojis chorando de rir e tatuagens de bigode no dedo) foi ridicularizado como cringe — gíria de origem inglesa para algo que causa constrangimento.

O debate sobre os millennials geriátricos gerou brincadeiras autodepreciativas, reflexões e testes para determinar de qual lado você estava — se deveria promover as provocações ou se submeter a elas. Estas mesmas tendências se mantiveram na Coreia do Sul, agora, com os jovens de 40. Getty Images O iPhone, antes considerado a eternização da juventude, é agora a marca registrada dos 'jovens de 40' na Coreia do Sul Na Coreia do Sul, a diferença de idade, mesmo que seja de um ano, forma a base da hierarquia social.