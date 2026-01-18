Do Egito Antigo às gueixas no Japão: a curiosa história do delineador, usado por mulheres (e homens) ao redor do mundo

Getty Images O uso do kohl, um pigmento escuro tradicionalmente aplicado ao redor dos olhos por homens e mulheres, é amplamente conhecido no mundo árabe "Quando aplico o delineador no meu apartamento no Brooklyn [Nova York, EUA], tão longe de casa, sinto que estou me conectando com minha mãe, minha avó e com mulheres de todo o Oriente Médio", diz a jornalista Zahra Hankir à BBC Global Women. Em dezembro passado, a agência das Nações Unidas para a cultura, a Unesco, reconheceu a importância do kohl árabe ao incluí-lo na lista de Patrimônio Cultural Imaterial da Humanidade.

O kohl, um pigmento escuro tradicionalmente aplicado ao redor dos olhos por homens e mulheres, tem raízes que remontam a milhares de anos em civilizações antigas.

Zahra Hankir A jornalista Zahra Hankir viajou pelo mundo para descobrir a história do delineador Embora seja conhecido como kohl no mundo árabe, recebe nomes diferentes em outras regiões, como kajal no Sul da Ásia, tiro na Nigéria e sormeh no Irã. Tradicionalmente feito com antimônio (um semimetal tóxico de cor cinza prateada), chumbo ou outros minerais, os produtos modernos de kohl incluem outros ingredientes. O cosmético ocupa um lugar especial para Hankir, escritora britânico-libanesa cuja família se mudou do Líbano para a Inglaterra para escapar da guerra civil de 1975.

"Eu costumava observar minha mãe se maquiar quando vivíamos fora [do Líbano]. Sentia que ela estava conectada a algo muito profundo", explica. A mesma conexão, segundo ela, ocorre quando ela aplica seu delineador. Getty Images Os recipientes de kohl são geralmente chamados de 'makhala', e o instrumento usado para aplicá-lo nos olhos é conhecido como 'merwad' Hankir, autora do livro Eyeliner: A Cultural History (Delineador: Uma História Cultural, em tradução livre), afirma que o reconhecimento da Unesco enquadra o kohl "não como uma moda ou produto, mas como uma prática cultural viva que merece ser preservada".

"Esse tipo de designação ajuda a proteger o conhecimento, os rituais e o artesanato que envolvem a fabricação e o uso do kohl, garantindo que sejam documentados, transmitidos e valorizados entre gerações, em vez de diluídos ou perdidos na cultura de beleza globalizada", explica. Foi ao sacar um pote de kohl durante um jantar com uma amiga iraniana, iniciando uma conversa sobre história e simbolismo, que Hankir se inspirou a estudar o delineador mais amplamente. "Percebi que o kohl tem um significado profundo para mulheres, mulheres de minorias e mulheres que vivem na diáspora", diz. 'Além da beleza' Getty Images O busto da rainha egípcia Nefertiti foi revelado ao mundo no início do século 20 As raízes do kohl remontam a civilizações antigas no Egito, Mesopotâmia e Pérsia. No Egito Antigo, segundo Hankir, era usado por todos, independentemente de gênero ou classe.

"Eles usavam para fins que iam muito além da beleza", afirma, explicando que o produto também transmitia espiritualidade e protegia os olhos de doenças. "Os egípcios antigos enterravam seus potes de kohl com eles, para levá-los à vida após a morte, o que demonstra sua importância." Hankir aponta a rainha egípcia Nefertiti como a provável "influencer" original do delineador. O famoso busto de Nefertiti, descoberto por uma equipe arqueológica alemã liderada por Ludwig Borchardt no Egito em 1912, mostra claramente o uso do delineador kohl.