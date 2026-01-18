A vida sem certidão de nascimento: 'Você é invisível, você não existe'

Christian Parkinson / BBC Arnold Ncube não conseguiu concluir os estudos porque não conseguiu provar que era sul-africano Muitas pessoas encaram a certidão de nascimento — ou qualquer outro documento oficial semelhante — como algo garantido, guardado em uma gaveta e raramente usado. Mas, para quem não possui esse tipo de documento, isso pode significar uma vida nas sombras ou uma existência marcada pela incerteza.

Esse é um problema global. Estima-se que milhões de pessoas no mundo vivam sem nacionalidade formal, classificadas como apátridas.

No Brasil, por exemplo, dados recentes do IBGE indicam que cerca de 2,7 milhões de pessoas não têm certidão de nascimento — um número que ajuda a dimensionar como a falta de documentação básica ainda é uma realidade concreta, inclusive em países com sistemas civis consolidados. No mundo, essas estatísticas ganham rosto e história. Arnold Ncube, um sul-africano de 25 anos, é uma dessas pessoas. Por não ter nenhum documento oficial, lavar carros nas vielas do bairro de Thembisa, perto de Joanesburgo, é uma das poucas formas que ele encontrou para ganhar a vida.

Arnold nasceu em Joanesburgo e seu pai é sul-africano, o que lhe daria direito à cidadania do país. Mas, quando tentou se matricular no Ensino Médio, percebeu que não tinha certidão de nascimento. Abandonado pelos pais — o pai foi embora antes de seu nascimento e a mãe quando ele tinha 14 anos —, Arnold não conseguiu comprovar sua condição legal. "É doloroso", diz ele. "A gente fica praticamente invisível. Não existe. É como se estivesse vivendo nas sombras. Não temos conta bancária, não conseguimos nos candidatar a um emprego digno que permita ganhar a vida."

Ele acrescenta que tenta se manter positivo, mas que isso é difícil. "Quando vejo meus colegas, eles terminaram os estudos. Eu não pude continuar estudando. É muito duro. A depressão já foi minha amiga." Arnold faz parte de um grupo estimado em cerca de 10 mil apátridas que vivem na África do Sul e que, embora tenham nascido no país, enfrentam dificuldades para provar sua nacionalidade e acessar serviços públicos.

Não há estatísticas oficiais sobre pessoas apátridas no país, pois elas tendem a ficar fora dos registros do Estado. Por isso, os números se baseiam em estimativas de organizações como a agência da ONU para refugiados, o ACNUR, e entidades de defesa dos direitos civis. Sem cidadania, pessoas apátridas não conseguem obter documentos e têm dificuldade para acessar serviços básicos, como educação e atendimento de saúde. A apatridia resulta de diversos fatores, entre eles entraves administrativos e falhas na manutenção de registros. Por isso, é difícil avaliar o número real de apátridas em muitas regiões do mundo.