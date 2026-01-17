Os imensos desafios que Lula e outros líderes mundiais poderão enfrentar no 'Conselho de Paz' de Gaza criado por Trump

Getty Images A Casa Branca anunciou os primeiros membros de seu "Conselho de Paz" para Gaza, e a lista de nomes pouco contribui para dissipar as críticas de alguns setores de que o plano do presidente dos Estados Unidos se assemelha, em sua essência, a uma solução colonial imposta aos palestinos. Ainda existem várias incógnitas — principalmente quem mais poderá ser adicionado e a estrutura exata do que atualmente é um plano bastante complexo.

Até o momento, nenhum nome palestino consta nos dois conselhos seniores separados que foram oficialmente divulgados.

Um deles é um "Conselho Executivo fundador", com foco em investimento e diplomacia. O outro grupo, chamado de "Conselho Executivo de Gaza", é responsável por supervisionar todo o trabalho em campo de mais um grupo administrativo, o Comitê Nacional para a Administração de Gaza (NCAG, na sigla em inglês). Esse comitê é composto por palestinos supostamente tecnocratas e apolíticos, liderados pelo Ali Shaath, engenheiro civil de formação que ocupou cargos ministeriais na Autoridade Palestina.

Mas dos sete membros do "Conselho Executivo fundador", seis são americanos – incluindo o Secretário de Estado dos EUA, Marco Rubio, e outros membros do círculo íntimo de Trump, como seu genro, Jared Kushner, e Steve Witkoff, que é Enviado Especial dos EUA para o Oriente Médio, mas também amigo do presidente e incorporador imobiliário. Ajay Banga, presidente do Banco Mundial, é uma exceção, por ser cidadão americano com dupla nacionalidade, nascido na Índia. Tony Blair, por sua vez, é um ex-primeiro-ministro do Reino Unido, e sua inclusão provavelmente alimentará ainda mais as preocupações sobre como o Conselho da Paz irá operar.

Nas últimas semanas, críticas à possível inclusão de Blair vieram de figuras proeminentes como o político Mustafa Barghouti, secretário-geral da Iniciativa Nacional Palestina, e de reportagens jornalísticas citando autoridades não identificadas de países árabes da região. O papel central de Blair na guerra do Iraque, somado ao próprio histórico colonial britânico no Oriente Médio, é considerado por seus oponentes como um fator que o torna totalmente inadequado. Francesca Albanese, relatora especial das Nações Unidas para os direitos humanos nos territórios palestinos ocupados, escreveu nas redes sociais no ano passado: "Tony Blair? De jeito nenhum. Tire suas mãos da Palestina."

Até mesmo Trump pareceu reconhecer a questão. "Eu sempre gostei do Tony, mas quero ter certeza de que ele é uma escolha aceitável para todos", disse o presidente em outubro passado. Lula é convidado por Trump para integrar 'Conselho de Paz' para Gaza; veja quem mais pode fazer parte

Quem é quem no conselho executivo de Trump que vai reconstruir Gaza Há uma sobreposição significativa entre os dois conselhos de alto escalão, com Kushner, Witkoff e Blair aparecendo em ambos.