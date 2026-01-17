A tecnologia pode fazer cérebro funcionar melhor?

Getty Images Você tem uma longa lista de compras que precisa recordar? Ou os nomes dos convidados para uma reunião importante? Existem truques de memória que usamos para treinar o cérebro, para que ele funcione melhor. É o chamado método "software", para melhorar nossa capacidade mental.

Mas será que poderíamos também usar o hardware, ou seja, dispositivos que fornecem impulsos elétricos ao cérebro?

Até o momento, esta tecnologia foi desenvolvida para ajudar a restaurar as funções cerebrais em certas condições neurológicas. Um exemplo é a estimulação cerebral profunda (ECP), uma técnica complexa, utilizada por muitos anos para tratar de pessoas com transtornos de movimento, como o mal de Parkinson. Marca-passo para o cérebro A professora Francesca Morgante, da Universidade City St George de Londres, observou o impacto da ECP em seus pacientes.

"Ela é considerada para pessoas cuja medicação não consegue controlar os sintomas", declarou a professora ao programa de rádio CrowdScience, do Serviço Mundial da BBC. Getty Images A estimulação cerebral profunda implica uma operação cirúrgica para implantar cabos no cérebro, conectados a um gerador de impulsos que, geralmente, é inserido na parte superior do peito O mal de Parkinson causa a morte das células produtoras do mensageiro químico dopamina. A dopamina é necessária para sinalização nas partes do cérebro que controlam os movimentos corporais. Sem dopamina em quantidade suficiente, as pessoas que sofrem do mal de Parkinson podem ter sintomas como tremores, rigidez e lentidão de movimentos.

A doença piora com o tempo e, até o momento, não tem cura. A ECP consiste em implantar cirurgicamente um gerador de pulsos embaixo da pele, geralmente pouco abaixo da clavícula. Ele é conectado a cabos ou eletrodos que são inseridos nas regiões do cérebro afetadas, para estimulá-las com uma pequena corrente elétrica. O dispositivo age como um marca-passo do cérebro, segundo Morgante, ajudando a restabelecer a sinalização cerebral normal.

Não há uma solução única para todos A estimulação cerebral profunda pode ajudar a aliviar alguns dos sintomas de Parkinson, mas nem sempre é eficaz. As formas em que a vasta rede de neurônios envia sinais elétricos entre si são complexas e, até o momento, não são totalmente compreendidas. "Existem muito mais sintomas do que apenas tremores e problemas de mobilidade", explica Lucia Ricciard, também da Universidade City St George de Londres.