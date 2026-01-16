Tony Blair e Marco Rubio são anunciados para 'Conselho de Paz' criado por Trump para Gaza

Getty Images Prédios na Cidade de Gaza severamente danificados pela guerra entre o Hamas e Israel O governo de Donald Trump anunciou nesta sexta-feira (16/01) os nomes do secretário de Estado dos EUA, Marco Rubio, e do ex-primeiro-ministro britânico Tony Blair como dois dos membros fundadores de seu "Conselho da Paz" para Gaza. O enviado de Trump para o Oriente Médio, Steve Witkoff, e o genro do presidente, Jared Kushner, também farão parte do "conselho executivo fundador", disse a Casa Branca em um comunicado.

Trump atuará como presidente do conselho, que faz parte de seu plano de 20 pontos para encerrar a guerra entre Israel e o Hamas.

Espera-se que o conselho supervisione temporariamente a administração de Gaza e gerencie sua reconstrução. Também fazem parte do conselho executivo fundador Marc Rowan, chefe de uma empresa de private equity; o diretor-geral do Banco Mundial, Ajay Banga; e o conselheiro de segurança nacional dos EUA, Robert Gabriel. Cada membro terá uma área de atuação "crucial para a estabilização e o sucesso a longo prazo de Gaza", disse o comunicado da Casa Branca.

Trump havia dito na quinta-feira (15) que o conselho havia sido formado, chamando-o de "O Maior e Mais Prestigiado Conselho já reunido em qualquer época e lugar". Outros membros do conselho serão anunciados nas próximas semanas, informou a Casa Branca. Tony Blair foi primeiro-ministro do Reino Unido de 1997 a 2007 e liderou a entrada do país na Guerra do Iraque em 2003.

Após deixar o cargo, atuou como enviado para o Oriente Médio do Quarteto de Paz para o Oriente Médio (formado pelos EUA, Rússia, União Europeia e Nações Unidas). BBC/Monika Ghosh O ex-primeiro-ministro britânico Tony Blair foi anunciado como um dos fundadores do 'Conselho da Paz' de Trump A divulgação dos nomes nesta sexta-feira ocorre após outro anúncio, o de um comitê tecnocrático palestino composto por 15 membros. O Comitê Nacional para a Administração de Gaza (NCAG) será encarregado de gerenciar o dia a dia de Gaza no pós-guerra.

Quem chefiará esse novo comitê será Ali Shaath, ex-vice-ministro da Autoridade Palestina (AP), que governa partes da Cisjordânia ocupada que não estão sob controle israelense. Nickolay Mladenov, político búlgaro e ex-enviado das Nações Unidas (ONU) para o Oriente Médio, será o representante do conselho no terreno em Gaza. O plano de Trump prevê que uma Força Internacional de Estabilização (FIE) seja enviada a Gaza para treinar e apoiar forças policiais palestinas.