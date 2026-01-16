'Ser acumulador não é um estilo de vida. Sempre senti que meu entorno estava fora de controle'

Arquivo pessoal O transtorno de acumulação foi reconhecido como condição de saúde mental em 2013 Um pequeno espaço sobre o colchão, caminhos estreitos e sinuosos em meio à confusão e precárias pilhas de jornais. Este é apenas um vislumbre dos bastidores de uma pessoa que sofre com transtorno de acumulação. Jess (nome fictício) teve uma infância turbulenta que, segundo ela, se manifestou na idade adulta como uma "ansiedade paralisante" ao enfrentar situações difíceis.

"Sentia que meu entorno estava sempre fora de controle e isso é parte do problema", explica ela. "É uma incapacidade de lidar com as coisas." Jess mora no norte de Bristol, no Reino Unido. Ela conta que seus problemas como acumuladora começaram inocentemente, quando ela passou a acumular livros. Era uma tentativa de se tornar mais "autoconfiante", depois de se mudar para a universidade para escapar da sua difícil vida doméstica. Com o passar dos anos, sua coleção atingiu um volume "opressivo" e impossível de confrontar. Todos os quartos do seu apartamento estavam superlotados de caixas de papel, comida, embalagens e roupas. Certa vez, seus pais apareceram sem avisar na porta da casa de Jess para uma visita surpresa. Mas ela não conseguiu deixar que eles entrassem.

"Fiquei completamente apavorada, eu estava muito constrangida", relembra ela. "Naquele momento, senti a dor de não conseguir ser quem eu gostaria de ser." Jess, agora, está na casa dos 70 anos de idade. Até hoje, quando toca a campainha, ela entra em "modo pânico" e não permite que ninguém entre na sua casa, por vergonha e medo de ser julgada.

Ela descreve o "terror" de fazer novos amigos e eles esperarem ser convidados para visitar sua casa. E escolhe as palavras cuidadosamente, para evitar expor o "caos" que ela chama de lar. "É uma condição extremamente estressante e limitadora", explica Jess. "Tem um impacto imenso sobre todos os aspectos da minha vida." "Alguém que vem de fora e não tem conhecimento pode achar que sou preguiçosa, suja ou mesquinha. Mas não é uma escolha de estilo de vida, é um problema de saúde mental."

O que é o transtorno de acumulação? A acumulação foi reconhecida como uma condição complexa de saúde mental em 2013. Estima-se que 2% a 5% da população do Reino Unido seja afetada pelo transtorno de acumulação, o que representa cerca de 1,2 milhão de pessoas. A condição é definida como o impulso de adquirir quantidades de objetos incomumente grandes e a incapacidade de se livrar deles, mesmo quando não têm mais uso prático ou valor financeiro.