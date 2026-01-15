Moraes determina transferência de Bolsonaro para sala na 'Papudinha'

Ex-presidente está atualmente preso na Superintendência da Polícia Federal

Getty Images Ex-presidente está atualmente preso na Superintendência da Polícia Federal em Brasília

O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), determinou nesta quinta-feira (15/1) a transferência do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) para o 19º Batalhão da Polícia Militar do Distrito Federal, conhecido como Papudinha.

Bolsonaro se encontra preso na Superintendência da Polícia Federal em Brasília, onde cumpre pena de 27 anos por golpe de Estado e outros crimes.