María Corina Machado entrega sua medalha do Prêmio Nobel da Paz para Trump

Reuters María Corina Machado se encontrou nesta quinta-feira (15/1) com Donald Trump na Casa Branca A líder da oposição venezuelana María Corina Machado disse à repórteres que ela entregou a medalha de seu Prêmio Nobel da Paz ao presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, em uma reunião privada na Casa Branca nesta quinta-feira (15/1). "Eu acho que hoje é um dia histórico para nós, venezuelanos", afirmou após reunião com Trump, na primeira vez em que os dois se encontraram pessoalmente. O encontro aconteceu semanas depois de as forças americanas prenderem o líder venezuelano Nicolás Maduro em Caracas e o acusarem de tráfico de drogas.

Trump expressou sua gratidão em uma publicação nas redes sociais, dizendo que receber o prêmio foi "um gesto maravilhoso de respeito mútuo". O presidente dos EUA se recusou a apoiar Machado — cujo movimento afirmou ter vencido as eleições amplamente contestadas de 2024 — como nova líder da Venezuela. Em vez disso, ele está lidando com a presidente interina do país, Delcy Rodríguez, ex-vice-presidente de Maduro. Mas ele disse que conhecer Machado foi uma "grande honra", chamando-a de "uma mulher maravilhosa que passou por tanta coisa".

Getty Images María Corina Machado recebeu o Prêmio Nobel da Paz em 2025 Depois de deixar a Casa Branca, Machado falou com apoiadores reunidos nos portões do lado de fora, dizendo, em espanhol, segundo a Associated Press: "Nós podemos contar com o presidente Trump". "Eu entreguei ao presidente dos Estados Unidos a medalha do Prêmio Nobel da Paz", disse mais tarde a jornalistas em inglês, chamando o gesto de um reconhecimento do "compromisso único" de Trump com a liberdade dos venezuelanos. Não está claro se Trump aceitou a medalha. O presidente americano, que com frequência fala sobre seu desejo de receber o Prêmio Nobel da Paz, expressou descontentamento quando a premiação foi concedida a Machado e ela decidiu aceitar a honraria no ano passado.

A BBC entrou em contato com a Casa Branca para comentários. Machado disse na semana passada que dividiria a medalha com Trump, mas o comitê do Nobel esclareceu, posteriormente, que o prêmio era intransferível. "Uma vez que o Prêmio Nobel é anunciado, ele não pode ser revogado, dividido ou transferido para outros", afirmou o comitê em um comunicado na última semana. "A decisão final é definitiva."

Questionado pela BBC sobre as declarações de Machado, o comitê manteve sua declaração anterior. Antes da reunião na Casa Branca na quinta-feira, o Centro Nobel da Paz publicou no X que "uma medalha pode mudar de dono, mas o título de laureado com o Prêmio Nobel da Paz não". Em suas declarações, Machado descreveu como o Marquês de Lafayette, que lutou na Guerra da Independência Americana, presenteou Simón Bolívar, um dos pais fundadores da Venezuela moderna, com uma medalha com a efígie de George Washington.