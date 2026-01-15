Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

María Corina Machado entrega sua medalha do Prêmio Nobel da Paz para Trump
Agência BBC

Presidente americano disse que receber o prêmio foi "um gesto maravilhoso de respeito mútuo"
Machado acenando para pessoas ao sair da Casa Branca
Reuters
María Corina Machado se encontrou nesta quinta-feira (15/1) com Donald Trump na Casa Branca

A líder da oposição venezuelana María Corina Machado disse à repórteres que ela entregou a medalha de seu Prêmio Nobel da Paz ao presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, em uma reunião privada na Casa Branca nesta quinta-feira (15/1).

"Eu acho que hoje é um dia histórico para nós, venezuelanos", afirmou após reunião com Trump, na primeira vez em que os dois se encontraram pessoalmente. O encontro aconteceu semanas depois de as forças americanas prenderem o líder venezuelano Nicolás Maduro em Caracas e o acusarem de tráfico de drogas.

Trump expressou sua gratidão em uma publicação nas redes sociais, dizendo que receber o prêmio foi "um gesto maravilhoso de respeito mútuo".

O presidente dos EUA se recusou a apoiar Machado — cujo movimento afirmou ter vencido as eleições amplamente contestadas de 2024 — como nova líder da Venezuela.

Em vez disso, ele está lidando com a presidente interina do país, Delcy Rodríguez, ex-vice-presidente de Maduro.

Mas ele disse que conhecer Machado foi uma "grande honra", chamando-a de "uma mulher maravilhosa que passou por tanta coisa".

María Corina Machado dando entrevista
Getty Images
María Corina Machado recebeu o Prêmio Nobel da Paz em 2025

Depois de deixar a Casa Branca, Machado falou com apoiadores reunidos nos portões do lado de fora, dizendo, em espanhol, segundo a Associated Press: "Nós podemos contar com o presidente Trump".

"Eu entreguei ao presidente dos Estados Unidos a medalha do Prêmio Nobel da Paz", disse mais tarde a jornalistas em inglês, chamando o gesto de um reconhecimento do "compromisso único" de Trump com a liberdade dos venezuelanos.

Não está claro se Trump aceitou a medalha. O presidente americano, que com frequência fala sobre seu desejo de receber o Prêmio Nobel da Paz, expressou descontentamento quando a premiação foi concedida a Machado e ela decidiu aceitar a honraria no ano passado.

A BBC entrou em contato com a Casa Branca para comentários.

Machado disse na semana passada que dividiria a medalha com Trump, mas o comitê do Nobel esclareceu, posteriormente, que o prêmio era intransferível.

"Uma vez que o Prêmio Nobel é anunciado, ele não pode ser revogado, dividido ou transferido para outros", afirmou o comitê em um comunicado na última semana. "A decisão final é definitiva."

Questionado pela BBC sobre as declarações de Machado, o comitê manteve sua declaração anterior.

Antes da reunião na Casa Branca na quinta-feira, o Centro Nobel da Paz publicou no X que "uma medalha pode mudar de dono, mas o título de laureado com o Prêmio Nobel da Paz não".

Em suas declarações, Machado descreveu como o Marquês de Lafayette, que lutou na Guerra da Independência Americana, presenteou Simón Bolívar, um dos pais fundadores da Venezuela moderna, com uma medalha com a efígie de George Washington.

O presente foi "um sinal da irmandade" entre seu país e os EUA "em sua luta pela liberdade contra a tirania", disse Machado.

"E, 200 anos depois, o povo de Bolívar devolve ao herdeiro de Washington uma medalha, neste caso, a medalha do Prêmio Nobel da Paz, como reconhecimento por seu compromisso único com a nossa liberdade."

Delcy durante posse como presidente interina. Ela está fazendo um juramento, com a mão levantada.
Getty Images
Delcy Rodríguez recebeu a bênção de Trump para liderar a Venezuela após a prisão de Maduro

Durante sua visita a Washington, Machado também visitou o Congresso para se encontrar senadores americanos. No local, suas declarações à imprensa foram abafadas por apoiadores que gritavam "María, presidente" e balançavam bandeiras venezuelanas.

Esperava-se que Machado aproveitasse seu tempo com Trump para tentar convencê-lo de que apoiar o governo interino de Rodríguez foi um erro, e que sua coalizão de oposição deveria estar no comando dessa transição.

A secretária de imprensa da Casa Branca, Karoline Leavitt, disse aos repórteres enquanto a reunião estava em andamento nesta quinta, que Machado é "uma voz notável e corajosa para muitos venezuelanos" e que Trump "estava ansioso por essa reunião e esperando por uma discussão franca e positiva" sobre as realidades atuais da vida na Venezuela.

Trump já descreveu Machado como uma "lutadora pela liberdade", mas rejeitou a ideia de nomeá-la para liderar a Venezuela após a prisão de Maduro, argumentando que ela não possui apoio interno suficiente.

Desde que Maduro foi detido em 3 de janeiro, o governo Trump agiu rapidamente para reformular o setor petrolífero da Venezuela, que estava sob sanções dos EUA. Na quarta-feira, um funcionário americano disse que os EUA concluíram sua primeira venda de petróleo venezuelano, avaliada em US$ 500 milhões (R$ 2,685 bilhões).

Petroleiros suspeitos de transportar petróleo venezuelano sancionado também foram detidos pelos EUA, com as forças americanas afirmando que abordaram um sexto petroleiro na quinta-feira.

Um enviado do governo venezuelano deve viajar a Washington na quinta-feira para encontrar com oficiais americanos e dar os primeiros passos para reabrir a embaixada do país, afirmou o jornal americano New York Times.

O enviado é considerado um aliado próximo e amigo de Rodríguez, que foi descrita como "extremamente cooperativa" pela Casa Branca.

Rodríguez fez o discurso anual "Mensagem à Nação" em Caracas nesta quinta-feira, e disse estar disposta a participar também de reuniões em Washington.

"Se eu tiver que ir a Washington como presidente interina, irei de pé, caminhando, e não rastejando", disse, pedindo ao país para "não ter medo da diplomacia" com os EUA.

Trump e Rodríguez também conversaram por telefone na quarta-feira. Nas redes sociais, Trump descreveu a presidente interina da Venezuela como "uma pessoa fantástica". Rodríguez, por sua vez, descreveu a ligação como "produtiva e cortês" e caracterizada por "respeito mútuo".

