Europa prepara envio de tropas à Groenlândia; Trump reitera interesse de 'conquistar' ilha

Não houve grandes avanços durante a reunião. Trump voltou a falar sobre seu interesse em adquirir a ilha

Andrew Leyden / Getty Images O ministro das Relações Exteriores da Dinamarca, Lars Lokke Rasmussen, afirmou haver uma 'discordância fundamental' com os EUA sobre a Groenlândia após reuniões realizadas na Casa Branca

Rasmussen disse que o encontro com o vice-presidente americano, JD Vance, e o secretário de Estado americano, Marco Rubio, na quarta-feira (14/01), foi "franco, mas construtivo". Acrescentou, porém, que o presidente dos EUA, Donald Trump, insiste em "conquistar" a Groenlândia, algo que Rasmussen definiu como "totalmente inaceitável".