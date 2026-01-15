Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Europa prepara envio de tropas à Groenlândia; Trump reitera interesse de 'conquistar' ilha
Agência BBC

Não houve grandes avanços durante a reunião. Trump voltou a falar sobre seu interesse em adquirir a ilha
Autor Daniel Bush - Correspondente de Washington, na Casa Branca
O Ministro das Relações Exteriores da Dinamarca, Lars Lokke Rasmussen, e a Ministra das Relações Exteriores da Groenlândia, Vivian Motzfeldt, falam com a imprensa na Embaixada da Dinamarca em 14 de janeiro de 2026, em Washington, D.C.
Andrew Leyden / Getty Images
O ministro das Relações Exteriores da Dinamarca, Lars Lokke Rasmussen, afirmou haver uma "discordância fundamental" com os Estados Unidos sobre a Groenlândia após reuniões realizadas na Casa Branca.

Rasmussen disse que o encontro com o vice-presidente americano, JD Vance, e o secretário de Estado americano, Marco Rubio, na quarta-feira (14/01), foi "franco, mas construtivo". Acrescentou, porém, que o presidente dos EUA, Donald Trump, insiste em "conquistar" a Groenlândia, algo que Rasmussen definiu como "totalmente inaceitável".

"Nós deixamos muito, muito claro que isso não é do interesse [da Dinamarca]", afirmou o ministro dinamarquês.

Após a reunião, Trump reiterou seu interesse em adquirir a ilha rica em recursos naturais, posição que inquietou aliados em toda a Europa e aumentou as tensões com a Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan).

Mapa mostrando a localização da Groenlândia e da sua capital Nuuk, em relação à Dinamarca, ao Canadá e aos Estados Unidos e sua capital, Washington
BBC

O encontro de cerca de uma hora entre EUA, Dinamarca e Groenlândia não resultou em um avanço significativo, embora todas as partes tenham concordado em criar um grupo de trabalho de alto nível para discutir o futuro do território autônomo dinamarquês.

Rasmussen afirmou que existem "linhas vermelhas" que os EUA não podem ultrapassar e que o grupo de trabalho se reunir