Europa prepara envio de tropas à Groenlândia; Trump reitera interesse de 'conquistar' ilha

Europa prepara envio de tropas à Groenlândia; Trump reitera interesse de 'conquistar' ilhaNão houve grandes avanços durante a reunião. Trump voltou a falar sobre seu interesse em adquirir a ilha
O ministro das Relações Exteriores da Dinamarca, Lars Lokke Rasmussen, afirmou haver uma "discordância fundamental" com os Estados Unidos sobre a Groenlândia após reuniões realizadas na Casa Branca.
Rasmussen disse que o encontro com o vice-presidente americano, JD Vance, e o secretário de Estado americano, Marco Rubio, na quarta-feira (14/01), foi "franco, mas construtivo". Acrescentou, porém, que o presidente dos EUA, Donald Trump, insiste em "conquistar" a Groenlândia, algo que Rasmussen definiu como "totalmente inaceitável".
"Nós deixamos muito, muito claro que isso não é do interesse [da Dinamarca]", afirmou o ministro dinamarquês.
Após a reunião, Trump reiterou seu interesse em adquirir a ilha rica em recursos naturais, posição que inquietou aliados em toda a Europa e aumentou as tensões com a Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan).
O encontro de cerca de uma hora entre EUA, Dinamarca e Groenlândia não resultou em um avanço significativo, embora todas as partes tenham concordado em criar um grupo de trabalho de alto nível para discutir o futuro do território autônomo dinamarquês.
Rasmussen afirmou que existem "linhas vermelhas" que os EUA não podem ultrapassar e que o grupo de trabalho se reunir